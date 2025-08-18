SON DAKİKA
Memur emekli zammı için son tarih 19 Ağustos

Memurların ve memur emeklilerinin yakından takip ettiği toplu sözleşmede müzakere süreci 19 Ağustos’ta tamamlanacak. Uzlaşma sağlanamaması halinde Hakem Kurulu devreye girecek, iki yıllık dönemin zam oranları için kararı verecek

Giriş Tarihi :18 Ağustos 2025
Memur emekli zammı için son tarih 19 Ağustos

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisi için yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde önemli viraja girildi. Toplu sözleşmede müzakere süreci 19 Ağustos'ta tamamlanacak. Eğer uzlaşma sağlanamazsa devreye Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girecek. Peki milyonları neler bekliyor? İşte detayları...

KONFEDERASYONLAR NE İSTİYOR? KAMU İŞVERENİ NE ÖNERDİ?
Memur-Sen, 2026'nın birinci 6 ayında taban aylıkta 10 bin lira artış yapılıp yüzde 10 refah payı ve yüzde 25 zam verilmesini, ikinci 6 ayda ise yüzde 20 artış istiyor. Konfederasyonun 2027'ye ilişkin talebi ise ilk 6 ayda taban aylığa 7 bin 500 lira ve maaşlara yüzde 20 zam, ikinci 6 ayda yüzde 15 artış şeklinde. Kamu işvereni ise 2026 için yüzde 10+6 zam ve taban aylığa bin lira artış teklif ederken, 2027 için de ilk 6 ay için yüzde 4 ve ikinci 6 ay için yüzde 4 zam önerdi.

ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?
Müzakere süreci sonunda gelinen noktanın değerlendirilerek son teklifin sunulacağı tarih 19 Ağustos olarak belirlendi. Eğer bu tarihte bir uzlaşma sağlanamazsa 3 iş günü içerisinde yani 20-22 Ağustos tarihleri arasında Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurulması gerekiyor.

UZLAŞMA SAĞLANAMAZSA NE OLACAK?
Eğer uzlaşma sağlanamazsa 11 üyeden oluşan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girerek 2026 ve 2027 yıllarının zam oranlarını belirleyecek. Kurul'da; Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkan, Başkanvekili, Başkan Yardımcısı veya Daire Başkanları arasından Cumhurbaşkanı'nca başkan olarak seçilecek bir üye; bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından dört üye; en fazla üyeye sahip konfederasyon tarafından belirlenecek iki, üye sayısı açısından ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederasyonlardan birer üye; üniversitelerden en az doçent unvanını taşıyanlar arasından Cumhurbaşkanı'nca seçilecek bir üye; en fazla üyeye sahip konfederasyon tarafından önerilecek 7 öğretim üyesi arasından Cumhurbaşkanı'nca seçilecek bir üye yer olacak.

SONUÇ EN GEÇ 27 AĞUSTOS'TA ORTAYA ÇIKACAK
Hakem Kurulu; 20 Ağustos'ta başvurulması durumunda en geç 25 Ağustos'ta, 21 Ağustos'ta başvurulması durumunda en geç 26 Ağustos'ta, 22 Ağustos'ta başvurulması durumunda en geç 27 Ağustos'ta kararını verecek. Heyetin vereceği karar nihai olacak ve toplu sözleşme hükmünde sayılacak.


