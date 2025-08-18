Memur emekli zammı için son tarih 19 Ağustos

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisi için yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde önemli viraja girildi. Toplu sözleşmede müzakere süreci 19 Ağustos'ta tamamlanacak. Eğer uzlaşma sağlanamazsa devreye Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girecek. Peki milyonları neler bekliyor? İşte detayları...



Memur ve emekli için karar ʺzamʺanı (AA)



KONFEDERASYONLAR NE İSTİYOR? KAMU İŞVERENİ NE ÖNERDİ?

Memur-Sen, 2026'nın birinci 6 ayında taban aylıkta 10 bin lira artış yapılıp yüzde 10 refah payı ve yüzde 25 zam verilmesini, ikinci 6 ayda ise yüzde 20 artış istiyor. Konfederasyonun 2027'ye ilişkin talebi ise ilk 6 ayda taban aylığa 7 bin 500 lira ve maaşlara yüzde 20 zam, ikinci 6 ayda yüzde 15 artış şeklinde. Kamu işvereni ise 2026 için yüzde 10+6 zam ve taban aylığa bin lira artış teklif ederken, 2027 için de ilk 6 ay için yüzde 4 ve ikinci 6 ay için yüzde 4 zam önerdi.



ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Müzakere süreci sonunda gelinen noktanın değerlendirilerek son teklifin sunulacağı tarih 19 Ağustos olarak belirlendi. Eğer bu tarihte bir uzlaşma sağlanamazsa 3 iş günü içerisinde yani 20-22 Ağustos tarihleri arasında Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurulması gerekiyor.



Memur ve emekli için karar ʺzamʺanı (AA)



UZLAŞMA SAĞLANAMAZSA NE OLACAK?

Eğer uzlaşma sağlanamazsa 11 üyeden oluşan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girerek 2026 ve 2027 yıllarının zam oranlarını belirleyecek. Kurul'da; Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkan, Başkanvekili, Başkan Yardımcısı veya Daire Başkanları arasından Cumhurbaşkanı'nca başkan olarak seçilecek bir üye; bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından dört üye; en fazla üyeye sahip konfederasyon tarafından belirlenecek iki, üye sayısı açısından ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederasyonlardan birer üye; üniversitelerden en az doçent unvanını taşıyanlar arasından Cumhurbaşkanı'nca seçilecek bir üye; en fazla üyeye sahip konfederasyon tarafından önerilecek 7 öğretim üyesi arasından Cumhurbaşkanı'nca seçilecek bir üye yer olacak.



Memur ve emekli için karar ʺzamʺanı (AA)

SONUÇ EN GEÇ 27 AĞUSTOS'TA ORTAYA ÇIKACAK

Hakem Kurulu; 20 Ağustos'ta başvurulması durumunda en geç 25 Ağustos'ta, 21 Ağustos'ta başvurulması durumunda en geç 26 Ağustos'ta, 22 Ağustos'ta başvurulması durumunda en geç 27 Ağustos'ta kararını verecek. Heyetin vereceği karar nihai olacak ve toplu sözleşme hükmünde sayılacak.





YASAL UYARI: TAKVİM.COM.TR'DE YAYINLANAN KÖŞE YAZISI/HABERİN TÜM HAKLARI TURKUVAZ MEDYA GRUBU'NA AİTTİR. KAYNAK GÖSTERİLSE VEYA HABERE AKTİF LİNK VERİLSE DAHİ KÖŞE YAZISI/HABERİN TAMAMI YA DA BİR BÖLÜMÜ KESİNLİKLE KULLANILAMAZ. KULLANILMASI DURUMUNDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR.