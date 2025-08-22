Memurların ek ödemelerinde önemli artış

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme'de 2026 ve 2027 yıllarının maaş zammı için son söz Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na kaldı ancak çalışanlar mali, özlük ve sosyal haklarda önemli kazanımlar elde etti. Memura ek kazanç (AA)

Yaklaşık 4.2 milyon memuru ilgilendiren genele ilişkin ve mali sosyal haklarda 58 maddede, 11 hizmet kolunda 311 maddede olmak üzere 369 maddede uzlaşma sağlandı. Mühendislerden akademisyenlere, şube müdürlerinden şef ve amirlere, avukatlardan uzmanlara, ek ödemelerden tazminatlara kadar önemli adımlar atıldı. Memura ek kazanç (AA)