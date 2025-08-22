Memurların ek ödemelerinde önemli artış

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme'de 2026 ve 2027 yıllarının maaş zammı için son söz Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na kaldı ancak çalışanlar mali, özlük ve sosyal haklarda önemli kazanımlar elde etti.
Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme'de 2026 ve 2027 yıllarının maaş zammı için son söz Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na kaldı ancak çalışanlar mali, özlük ve sosyal haklarda önemli kazanımlar elde etti.
Yaklaşık 4.2 milyon memuru ilgilendiren genele ilişkin ve mali sosyal haklarda 58 maddede, 11 hizmet kolunda 311 maddede olmak üzere 369 maddede uzlaşma sağlandı. Mühendislerden akademisyenlere, şube müdürlerinden şef ve amirlere, avukatlardan uzmanlara, ek ödemelerden tazminatlara kadar önemli adımlar atıldı.
Eğitim Bir- Sen, eğitim-öğretim ve bilim hizmet kolunda geride kalan toplu sözleşmelerde elde ettikleri 88 kazanımı koruduklarını, yeni kazanımlar elde ettiklerini duyurdu. Buna göre, eğitim yılına hazırlık ödeneğine esas gösterge rakamı 4.500'den 5.500'e çıkarıldı. 2026 Ocak muhtemel katsayı rakamlarına göre bu ödemenin 7 bin 530 lira olacağı belirtildi.
Öğretim elemanlarının eğitimöğretim ödeneğinin yüzde 300 artırımlı ödenmesi, okul öncesi öğretmenlerine haftada 1 saat ilave ek ders ücreti verilmesi de kararlaştırıldı. Okul yöneticileri ve rehber öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora mezunu olanlara yönetim görevi/aylık karşılığı ek ders ücretlerinin yüzde 7-20 artırımlı ödenmesi, öğretim görevlisi kadrolarının geliştirme ödeneğinin artırılması, ikili eğitim yapılan kurumlarda çalışan memur ve hizmetlerine fazla çalışmaları karşılığı 5 kat artırımlı tutarda fazla çalışma ücreti verilmesi de kazanımlar arasında yer aldı.
SAĞLIKÇIYA TAZMİNAT
Sağlık Sen de masada 29 kazanıma imza atıldığını duyurdu. Buna göre; gece saatlerinde nöbet tutan personele gece tazminatı ödenecek. Sağlık Bakanlığı'nda ve üniversite hastanelerinde görev yapan sağlık hizmetleri sınıfı çalışanlarının taban ödeme katsayısı artırılacak. Üniversite hastanelerinde görev yapanların teşvik ek ödemelerinde kullanılan kadro/görev unvan katsayısı artırılacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda görev yapan sözleşmeliler nöbet ücretinden yararlanabilecek, resmi bayramlarda da artırımlı alabilecek. Ayrıca Bakanlık merkez teşkilatlarında görevli sağlık hizmetleri, genel idare, yardımcı ve teknik hizmetler sınıfı çalışanlarının ilave ek ödeme oranları artırılacak.
VAİZE FAZLA ÖDEME
Diyanet-Sen ise hizmet kollarındaki kazanımların bazılarını şöyle aktardı: "Din görevlileri Ramazan ayında haftalık tatil günlerinde çalışmaları halinde fazla çalışma ücreti alacak.
Ramazan ayı fazla çalışma ücreti artırımlı ödenecek. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde vaizlere ödenecek fazla çalışma ücreti artırılacak. Baş imam-hatip, uzman imam-hatip, imam-hatip, baş müezzin kayyım ve müezzin kayyımların ek ödeme oranları yükseltilecek.
ZAM KARARI NASIL ALINACAK?
Taraflar 3 gün içerisinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvuruda bulunabilecek.
11 üyeden oluşacak Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, tarafların başvuru tarihinden itibaren 5 gün içinde kararını verecek.
Kurul kararı, oransal zam başta olmak üzere uzlaşma sağlanamayan maddeleri kapsayacak. Karar oy çokluğu ile alınacak. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılacak.
Hakem Kurulu'nun kararı toplu sözleşme hükmünde olacak ve 2 yıl geçerliliğini koruyacak.
2026 Ocak ayı için belirlenecek zam oranına enflasyon farkı eklenecek. Bu fark, 2025 enflasyonu yüzde 25 çıkarsa yüzde 2.04, yüzde 29 olursa yüzde 5.30 olacak.
