Basra ve Afrika etkisi İstanbul'a döndü! MGM o günü işaretledi: Fırtına sonrası 'Ateş Topu' sıcağı geliyor! Yaz 1 ay daha uzayacak
Türkiye genelinde yeni sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre hafta boyunca ülkenin büyük bölümünde yağış beklenmiyor. Ancak özellikle kuzey kesimlerde kısa süreli sağanak geçişleri görülebileceği ifade edildi. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok büyük şehirde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Peki rekor sıcaklıklar kapıda mı? İşte 18 Ağustos il il hava durumu raporu haberimizde!
Giriş Tarihi: 18.08.2025 07:07