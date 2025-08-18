Basra ve Afrika etkisi İstanbul’a döndü! MGM o günü işaretledi: Fırtına sonrası ’Ateş Topu’ sıcağı geliyor! Yaz 1 ay daha uzayacak

Yağmur Beklenmiyor, Susuzluk Artıyor

Dr. Özdemir, Bodrum ve Çeşme'de su sıkıntısının kritik seviyeye ulaştığını vurguladı. "Türkiye'nin en popüler tatil beldelerinden Çeşme'de su sıkıntısı artık kritik bir boyuta ulaştı. Benzer şekilde Bodrum'da da barajlar alarm vermeye başladı. İstanbul'da da durum pek parlak değil ve yağmura ihtiyacımız var." dedi.