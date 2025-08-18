Kadraj Galeri Kadraj İkon Basra ve Afrika etkisi İstanbul'a döndü! MGM o günü işaretledi: Fırtına sonrası 'Ateş Topu' sıcağı geliyor! Yaz 1 ay daha uzayacak

Basra ve Afrika etkisi İstanbul'a döndü! MGM o günü işaretledi: Fırtına sonrası 'Ateş Topu' sıcağı geliyor! Yaz 1 ay daha uzayacak

Türkiye genelinde yeni sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre hafta boyunca ülkenin büyük bölümünde yağış beklenmiyor. Ancak özellikle kuzey kesimlerde kısa süreli sağanak geçişleri görülebileceği ifade edildi. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok büyük şehirde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Peki rekor sıcaklıklar kapıda mı? İşte 18 Ağustos il il hava durumu raporu haberimizde!

Giriş Tarihi: 18.08.2025 07:07
Basra ve Afrika etkisi İstanbul’a döndü! MGM o günü işaretledi: Fırtına sonrası ’Ateş Topu’ sıcağı geliyor! Yaz 1 ay daha uzayacak

Türkiye genelinde sıcak hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Meteoroloji yetkilileri sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceğini ancak iç ve doğu bölgelerde normallerin üzerine çıkacağını açıkladı. Hafta boyunca en yüksek sıcaklık Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ölçülecek. Bölge halkı, termometrelerin 40 dereceye kadar çıkabileceğine karşı tedbirli olmaya çağrılıyor.

Basra ve Afrika etkisi İstanbul’a döndü! MGM o günü işaretledi: Fırtına sonrası ’Ateş Topu’ sıcağı geliyor! Yaz 1 ay daha uzayacak

POYRAZ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, poyrazın sona ermesi beklense de kesin konuşmanın henüz erken olduğunu belirterek, "Durumu takip ediyoruz, poyraz devam da edebilir. Pazartesine kadar uzayabilir." dedi.

Basra ve Afrika etkisi İstanbul’a döndü! MGM o günü işaretledi: Fırtına sonrası ’Ateş Topu’ sıcağı geliyor! Yaz 1 ay daha uzayacak

Yağmur Beklenmiyor, Susuzluk Artıyor

Dr. Özdemir, Bodrum ve Çeşme'de su sıkıntısının kritik seviyeye ulaştığını vurguladı. "Türkiye'nin en popüler tatil beldelerinden Çeşme'de su sıkıntısı artık kritik bir boyuta ulaştı. Benzer şekilde Bodrum'da da barajlar alarm vermeye başladı. İstanbul'da da durum pek parlak değil ve yağmura ihtiyacımız var." dedi.

Basra ve Afrika etkisi İstanbul’a döndü! MGM o günü işaretledi: Fırtına sonrası ’Ateş Topu’ sıcağı geliyor! Yaz 1 ay daha uzayacak

Poyraz sonrası rahatlama sağlayacak yağış beklentisiyle ilgili olarak ise uzman, "Yağmur yok, bol bol rüzgâr var. Hatta hava sıcaklıkları da mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredecek. 32-34 derece civarında olacak diyebilirim. Ne yazık ki su sorununa çözüm getirecek yağışlar beklenmiyor. Sadece Akdeniz Bölgesi'nde, özellikle Toroslar çevresinde yerel yağışlar görülebilir." ifadelerini kullandı.

Basra ve Afrika etkisi İstanbul’a döndü! MGM o günü işaretledi: Fırtına sonrası ’Ateş Topu’ sıcağı geliyor! Yaz 1 ay daha uzayacak

"Yeniden Ateş Topunun İçinde Olacağız"

Ağustos ayının ikinci haftasında beklenen sıcaklık artışının neden gerçekleşmediğine ilişkin soruya Dr. Özdemir, "Aslında sıcaklıklar yüksek seyrediyor, tam olarak gerçekleşmedi diyemeyiz. Ancak rüzgar etkisi nedeniyle şu an ortalamanın biraz altında gibiyiz. Rüzgâr durduğu anda yeniden yüksek sıcaklıkların olma ihtimali yüksek." cevabını verdi.