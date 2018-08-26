Burak’ı sildi!

yıllık aşklarınıayında sürpriz şekilde bitirenile kendi gibi oyuncucephesinde her şey maziye gömüldü. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya yansıyan bir kare ikilinin hayranlarını heyecanlandırmıştı. İkili,birlikte izlerken çekildiği iddia edilen kare, eski aşıkların biten ilişkiye bir şans daha verdiğini düşündürmüştü.Geçtiğimiz gün Deniz,diyerek hayranlarını üzdü. Buaçıklamanın ardından gözlerçevrildi.Önceki akşam arkadaşıyla Cihangir'de objektife yansıyangüzel oyuncu da barışmanın olmadığını doğruladı.Develi,Birliktedeğiliz o defter kapandı.Burak'la hakkımızda çıkanhaberler yalan.diyerekçoktan eski aşkınınüzerini çizdiğini dostadüşmana duyurdu.İkilinin hayranları, barışmalarını dört gözle bekliyordu.