Burak’ı sildi!

Üç yıllık aşklarını Haziran ayında sürpriz şekilde bitiren Büşra Develi ile kendi gibi oyuncu Burak Deniz cephesinde her şey maziye gömüldü. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya yansıyan bir kare ikilinin hayranlarını heyecanlandırmıştı. İkili, Marmaris'teki bir tiyatro oyununu birlikte izlerken çekildiği iddia edilen kare, eski aşıkların biten ilişkiye bir şans daha verdiğini düşündürmüştü.
HAYRANLARI ÜZÜLECEK!
Geçtiğimiz gün Deniz, "O fotoğraftakiler biz değiliz, barışmadık" diyerek hayranlarını üzdü. Bu açıklamanın ardından gözler Büşra Develi'ye çevrildi. Önceki akşam arkadaşıyla Cihangir'de objektife yansıyan güzel oyuncu da barışmanın olmadığını doğruladı. Develi, "Burak'la ayrıldık; ama barışmadık. Birlikte değiliz o defter kapandı. Burak'la hakkımızda çıkan haberler yalan. Bu saatten sonra biz Burak'la sadece arkadaş kalabiliriz" diyerek çoktan eski aşkının üzerini çizdiğini dosta düşmana duyurdu.
İkilinin hayranları, barışmalarını dört gözle bekliyordu.
HALİL ÇİLİNGİR
HAYRANLARI ÜZÜLECEK!
Geçtiğimiz gün Deniz, "O fotoğraftakiler biz değiliz, barışmadık" diyerek hayranlarını üzdü. Bu açıklamanın ardından gözler Büşra Develi'ye çevrildi. Önceki akşam arkadaşıyla Cihangir'de objektife yansıyan güzel oyuncu da barışmanın olmadığını doğruladı. Develi, "Burak'la ayrıldık; ama barışmadık. Birlikte değiliz o defter kapandı. Burak'la hakkımızda çıkan haberler yalan. Bu saatten sonra biz Burak'la sadece arkadaş kalabiliriz" diyerek çoktan eski aşkının üzerini çizdiğini dosta düşmana duyurdu.
İkilinin hayranları, barışmalarını dört gözle bekliyordu.
HALİL ÇİLİNGİR
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