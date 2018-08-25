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  1. Hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı

- çiftinden bir kötü haber daha

Yakışıklı oyuncu , "eski sevgilisi ile barıştı" iddialarına “O fotoğraftakiler biz değildik ve barışmadık” diyerek yanıt verdi.

Ünlü çiftten bir kötü haber daha

Ünlü oyuncu , "eski sevgilisi ile barıştığı" yönündeki iddiaya yanıt verdi.

"O FOTOĞRAFTAKİLER BİZ DEĞİLDİK VE BARIŞMADIK"

Burak Deniz, önceki akşam ile Zorlu 'de buluştu. Arkadaşlar��yla yemek yiyen ikili, çıkışta objektiflere poz verdi.

Eski sevgilisi Büşra Develi ile geçtiğimiz günlerde 'nun Marmaris'te sahnelediği 'Bir Delinin Hatıra Defteri' oyununu birlikte izledikleri iddiasıyla ilgili konuşan Deniz, "O fotoğraftakiler biz değildik ve barışmadık" dedi.

ESMER ARKADAŞI DİKKAT ÇEKTİ

AVM'de mağazaları gezerek alışveriş yapan yakışıklı oyuncu, yemek yedikleri esmer arkadaşıyla birlikte AVM'den motosikletiyle ayrıldı.

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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi 14:33
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