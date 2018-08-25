Ünlü oyuncu Burak Deniz, "eski sevgilisi Büşra Develi ile barıştığı" yönündeki iddiaya yanıt verdi.
"O FOTOĞRAFTAKİLER BİZ DEĞİLDİK VE BARIŞMADIK"
Burak Deniz, önceki akşam Hazal Kaya ile Zorlu AVM'de buluştu. Arkadaşlar��yla yemek yiyen ikili, çıkışta objektiflere poz verdi.
Eski sevgilisi Büşra Develi ile geçtiğimiz günlerde Erdal Beşikçioğlu'nun Marmaris'te sahnelediği 'Bir Delinin Hatıra Defteri' oyununu birlikte izledikleri iddiasıyla ilgili konuşan Deniz, "O fotoğraftakiler biz değildik ve barışmadık" dedi.
ESMER ARKADAŞI DİKKAT ÇEKTİ
AVM'de mağazaları gezerek alışveriş yapan yakışıklı oyuncu, yemek yedikleri esmer arkadaşıyla birlikte AVM'den motosikletiyle ayrıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.