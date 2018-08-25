Ünlü oyuncu Burak Deniz, "eski sevgilisi Büşra Develi ile barıştığı" yönündeki iddiaya yanıt verdi.

"O FOTOĞRAFTAKİLER BİZ DEĞİLDİK VE BARIŞMADIK"

Burak Deniz, önceki akşam Hazal Kaya ile Zorlu AVM'de buluştu. Arkadaşlar��yla yemek yiyen ikili, çıkışta objektiflere poz verdi.



Eski sevgilisi Büşra Develi ile geçtiğimiz günlerde Erdal Beşikçioğlu'nun Marmaris'te sahnelediği 'Bir Delinin Hatıra Defteri' oyununu birlikte izledikleri iddiasıyla ilgili konuşan Deniz, "O fotoğraftakiler biz değildik ve barışmadık" dedi.

ESMER ARKADAŞI DİKKAT ÇEKTİ

AVM'de mağazaları gezerek alışveriş yapan yakışıklı oyuncu, yemek yedikleri esmer arkadaşıyla birlikte AVM'den motosikletiyle ayrıldı.