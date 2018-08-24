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hatırası

Yavru vatan hatırası
ZEN Pırlanta'nın patronu Emil Güzeliş, ailesi ile Kıbrıs'ta.... Emil Bey, önceki gün eşi Şükran Hanım ve çocuklarıyla Yavru Vatan'ı gezdi.

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