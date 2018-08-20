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kurbanı kutladı

’nın gelmesiyle Yunan işletmecilerin yüzü güldü. Komşu’daki Mikonos adasının gözde mekanı , geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de Türk ve leri çekmek için şimdiden mesajla Kurban Bayramı’nı kutladı



Gözünü Beyaz Türkler ile Arap turistlerin cebine diken Yunan işletmeciler, Kurban Bayramı'nı fırsata çevirmek için kolları sıvadı. Geçtiğimiz yıl popçu Mustafa Sandal ve oryantal Didem Kınalı'yla anlaşan Komşu'daki Nammos adlı mekan, bu yılı da pas geçmedi. Geçtiğimiz sene Arap kültürüyle özdeşleşen develerle tatilcilere otantik bir eğlence sunan uyanık işletmeciler, bu sene de mekanı doldurmak için stratejilerini devreye soktu.
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  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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