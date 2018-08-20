turistlerin cebine dikenişletmeciler,fırsataçevirmek için kolları sıvadı. Geçtiğimiz yıl popçuve oryantalanlaşan Komşu'dakiadlı mekan, bu yılıda pas geçmedi. Geçtiğimiz sene Arap kültürüyleözdeşleşen develerle tatilcilere otantik bir eğlencesunan uyanık işletmeciler, bu sene de mekanıdoldurmak için stratejilerini devreye soktu.