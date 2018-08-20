Gözünü Beyaz Türkler ile Arap turistlerin cebine diken Yunan işletmeciler, Kurban Bayramı'nı fırsata çevirmek için kolları sıvadı. Geçtiğimiz yıl popçu Mustafa Sandal ve oryantal Didem Kınalı'yla anlaşan Komşu'daki Nammos adlı mekan, bu yılı da pas geçmedi. Geçtiğimiz sene Arap kültürüyle özdeşleşen develerle tatilcilere otantik bir eğlence sunan uyanık işletmeciler, bu sene de mekanı doldurmak için stratejilerini devreye soktu.
Nammos kurbanı kutladı
Kurban Bayramı’nın gelmesiyle Yunan işletmecilerin yüzü güldü. Komşu’daki Mikonos adasının gözde mekanı Nammos, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de Türk ve Arap turistleri çekmek için şimdiden mesajla Kurban Bayramı’nı kutladı
Gözünü Beyaz Türkler ile Arap turistlerin cebine diken Yunan işletmeciler, Kurban Bayramı'nı fırsata çevirmek için kolları sıvadı. Geçtiğimiz yıl popçu Mustafa Sandal ve oryantal Didem Kınalı'yla anlaşan Komşu'daki Nammos adlı mekan, bu yılı da pas geçmedi. Geçtiğimiz sene Arap kültürüyle özdeşleşen develerle tatilcilere otantik bir eğlence sunan uyanık işletmeciler, bu sene de mekanı doldurmak için stratejilerini devreye soktu.
Etiketler: Nammos , ARAP TURİST , hacı sabancı , arzu sabancı , Eda Taşpınar , İkoncan Eda , Antonis Remos , Kurban Bayramı , Didem Kınalı , Mustafa Sandal
- 20 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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