Şip-şak aşklar

Geçtiğimiz gün magazin dünyasının iki ünlü çiftinin aşkında kısa süreli kriz yaşandı. Bu isimlerden ilki sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar ile madenci sevgilisi Altuğ Leblebici'ydi. Dört aydır birlikte olan ikilinin aşkı, geçtiğimiz gün sekteye uğradı. İddiaya göre kıskançlık krizine giren Alkoçlar, Leblebici ile ilişkisine nokta koydu.
KRİZLERE JET ÇÖZÜM
Sevgilisinin gönlünü kısa sürede alan işadamı, dün Alkoçlar'la fotoğrafını paylaşıp barışmayı ilan etti. Jet hızıyla ayrılıp barışan diğer ünlü çift ise Yağmur Tanrısevsin ile Oğuzhan Koç'tu. Koç, yeni filminin çekimi için geçtiğimiz ay Çanakkale'ye gidince Tanrısevsin de soluğu Bali'de almıştı. Güzel oyuncunun tatili uzayınca iddiaya göre Koç, aşkına serzenişte bulundu. Kavga eden ikili, birbirlerini takibi bıraksa da kriz kısa sürdü. Çift, saatler sonra yeniden takipleşmeye başladı.
KRİZLERE JET ÇÖZÜM
Sevgilisinin gönlünü kısa sürede alan işadamı, dün Alkoçlar'la fotoğrafını paylaşıp barışmayı ilan etti. Jet hızıyla ayrılıp barışan diğer ünlü çift ise Yağmur Tanrısevsin ile Oğuzhan Koç'tu. Koç, yeni filminin çekimi için geçtiğimiz ay Çanakkale'ye gidince Tanrısevsin de soluğu Bali'de almıştı. Güzel oyuncunun tatili uzayınca iddiaya göre Koç, aşkına serzenişte bulundu. Kavga eden ikili, birbirlerini takibi bıraksa da kriz kısa sürdü. Çift, saatler sonra yeniden takipleşmeye başladı.
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