Yol Durumu
  1. Bir garip kutlama
  2. Çiçek açtı

Şip-şak aşklar

ile , kıskançlık yüzünden ayrıldı. Leblebici, kısa sürede aşkı Alkoçlar’ın gönlünü alıp dün instagram’da barış pozu verdi. Takipleşmeyi bırakan ile aşkı da birkaç saat içinde geri adım attı

Şip-şak aşklar
Geçtiğimiz gün magazin dünyasının iki ünlü çiftinin aşkında kısa süreli kriz yaşandı. Bu isimlerden ilki sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar ile madenci sevgilisi Altuğ Leblebici'ydi. Dört aydır birlikte olan ikilinin aşkı, geçtiğimiz gün sekteye uğradı. İddiaya göre kıskançlık krizine giren Alkoçlar, Leblebici ile ilişkisine nokta koydu.


KRİZLERE JET ÇÖZÜM
Sevgilisinin gönlünü kısa sürede alan işadamı, dün Alkoçlar'la fotoğrafını paylaşıp barışmayı ilan etti. hızıyla ayrılıp barışan diğer ünlü çift ise Yağmur Tanrısevsin ile Oğuzhan Koç'tu. Koç, yeni filminin çekimi için geçtiğimiz ay Çanakkale'ye gidince Tanrısevsin de soluğu Bali'de almıştı. Güzel oyuncunun tatili uzayınca iddiaya göre Koç, aşkına serzenişte bulundu. Kavga eden ikili, birbirlerini takibi bıraksa da kriz kısa sürdü. Çift, saatler sonra yeniden takipleşmeye başladı.

Etiketler: , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar