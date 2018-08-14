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Mütevazi Jennifer

Mütevazi Jennifer
Seksi yıldız Jennifer Lopez'in geçtiğimiz hafta sevgilisi Alex Rodriguez'le çıktığı İtalya tatili sürüyor. İkili, geçtiğimiz gün Amalfi kıyılarında gezintiye çıktı. Her zamankinin aksine mütevazı bir teknede görüntülenen ikili, gün boyunca balık tutarak stres attı
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