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Yıldızlı tatil

Yıldızlı tatil
Oyuncu Yıldız Asyalı, tatiline hız kesmeden devam ediyor. Kızı Ayşe Mira Vatansever ile önceki gün denize giren 37 yaşındaki oyuncu, incecik fiziğiyle de mankenleri aratmadı.
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  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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