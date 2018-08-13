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Dersimiz çevre

Şebnem ile ’dan sonra bu kez Toplusoy çifti, temiz çevre için kolları sıvadı. Turgut ile , önceki gün ’ndaki çöpleri topladı

Dersimiz çevre
Cemiyet hayatının örnek çifti Şebnem ile eşi Celal Çapa'nın başlattığı temizlik yayıldı. Çapa çifti, geçtiğimiz günlerde şezlonga uzanmak yerine Bozburun sahilini boydan boya gezip etrafa atılan çöpleri topladı.



Temizlik hareketini önceki gün de Bodrum'da sürdüren ikiliye, yakın dostları işadamı Turgut Toplusoy ile eşi Suzan Toplusoy da destek verdi. Toplusoy çifti, Cennet Koyu'nda tatilcilerin arkalarında bıraktığı plastik şişe ve çöpleri topladı.

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  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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