Geçtiğimiz gün İtalya tatiline çıkan Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez, sergiledikleri romantik görüntülerle olay yaratıyor. Önceki gün Capri Adası'nda alışverişe çıkan ikiliden Rodriguez'in seksi yıldızın kolunu ısırırken çekilen bu karesi, olay yarattı.
Lop'et'i ısırdı
Etiketler: Jennifer Lopez , Alex Rodriguez , İtalya
- 10 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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