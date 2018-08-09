Rambo’nun gösteriş saati

Hollywood'un efsane ismi Sylvester Stallone, önceki gün lükse olan tutkusunu yine gözler önüne serdi. 72 yaşındaki efsane aktör, milyonlarca dolarlık saat koleksiyonuna bir yenisini ekledi. ABD'yi yıldız, kendisine Richard Mille marka saat aldı.



Zenginlerin tercihi olan markanın 'RM 25-01 Tourbillon Adventure' model saati için de tam 983 bin dolar yani yaklaşık 5 milyon 200 bin lira ödedi. Slyvester Stallone, milyonluk saatiyle de instagram'da havasını attı.



