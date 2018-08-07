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atışması

Halkalı şeker atışması
Grammy Ödüllü Alicia Keys'in geçtiğimiz gün 'Halkalı Şeker' türküsü eşliğinde çektiği video olay yarattı. ABD'li şarkıcının 13 milyon takipçisinin bulunduğu instagram hesabında paylaştığı videodaki türkünün 'Altın Gün Band' tarafından cover'lanan versiyonu olduğu ortaya çıktı.




Keys'e Türk fanlarından "As bayrakları" mesajları yağdı.
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