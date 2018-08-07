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Ajda’nın kralı

Geçtiğimiz haftayı ’da geçiren ile Bülent Çavuşoğlu, hafta sonu ise ’taydı. Bir otelde sahne alan Süperstar, kendisinden 22 yaş küçük aşkını havalimanından araçla aldırdı. İkili, otelin kral dairesinde konakladı



Olay aşıkların buluşma noktası bu kez Kıbrıs'tı… Geçtiğimiz haftayı Ajda Pekkan'ın Bodrum'daki 8 milyon liralık lüks villasında geçiren Bülent Çavuşoğlu, bu kez Süperstar için Kıbrıs'a gitti… 2011'de aşk yaşamaya başladığı 72 yaşındaki sanatçı uğruna Tuğçe Eyilik'ten boşanan 50 yaşındaki işadamı, Yavru Vatan'da görüntülenmemek için akla karayı seçti.
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