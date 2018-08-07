Olay aşıkların buluşma noktası bu kez Kıbrıs'tı… Geçtiğimiz haftayı Ajda Pekkan'ın Bodrum'daki 8 milyon liralık lüks villasında geçiren Bülent Çavuşoğlu, bu kez Süperstar için Kıbrıs'a gitti… 2011'de aşk yaşamaya başladığı 72 yaşındaki sanatçı uğruna Tuğçe Eyilik'ten boşanan 50 yaşındaki işadamı, Yavru Vatan'da görüntülenmemek için akla karayı seçti.
Ajda’nın kralı
Geçtiğimiz haftayı Bodrum’da geçiren Ajda Pekkan ile Bülent Çavuşoğlu, hafta sonu ise Kıbrıs’taydı. Bir otelde sahne alan Süperstar, kendisinden 22 yaş küçük aşkını havalimanından VIP araçla aldırdı. İkili, otelin kral dairesinde konakladı
Olay aşıkların buluşma noktası bu kez Kıbrıs'tı… Geçtiğimiz haftayı Ajda Pekkan'ın Bodrum'daki 8 milyon liralık lüks villasında geçiren Bülent Çavuşoğlu, bu kez Süperstar için Kıbrıs'a gitti… 2011'de aşk yaşamaya başladığı 72 yaşındaki sanatçı uğruna Tuğçe Eyilik'ten boşanan 50 yaşındaki işadamı, Yavru Vatan'da görüntülenmemek için akla karayı seçti.
Etiketler: Ajda Pekkan , Yavru Vatan , Çavusoglu , Kıbrıs , Bodrum , tuğçe eyilik , VIP , TAKVİM
- 07 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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