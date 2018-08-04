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gibi mesaj

Mis gibi mesaj
'da tatilde olan Deniz Çakır, önceki gün plajda köpeğiyle çekilen karesine şu notu düştü: "Yalansız, yalın olan bir bilsen nasıl güzel. 3 günlük dünyayı 'miş gibi' geçirmeye değer mi, 'mis gibi' geçirmek varken. gibi günlerimiz olsun."
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  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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