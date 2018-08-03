Bir dargın bir barışık olduğu Tümer Metin'le ilişkisi rayına oturan Gamze Topuz'un keyfine diyecek yok. Eski futbolcuyla Çeşme'de tatilde olan güzel oyuncu, önceki gün sevgilisine poz verdi. Bir çocuk annesi Topuz, fit vücuduyla dikkat çekti.
Tümer’e aşk pozu
Etiketler: Tümer Metin , Gamze Topuz
- 03 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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