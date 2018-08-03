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Tümer’e aşk pozu

Tümer’e aşk pozu
Bir dargın bir barışık olduğu Tümer Metin'le ilişkisi rayına oturan Gamze Topuz'un keyfine diyecek yok. Eski futbolcuyla Çeşme'de tatilde olan güzel oyuncu, önceki gün sevgilisine poz verdi. Bir çocuk annesi Topuz, fit vücuduyla dikkat çekti.
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