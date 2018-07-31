Şımarık Tilki!

Genç yaşta şöhreti yakalayan Aleyna Tilki, çabuk şımardı. 18 yaşında olmasına rağmen dünyaca ünlü yıldız olmak için çalışan popçu, önceki akşamki sözleriyle hayal kırıklığı yarattı. Asmalımescit'teki Soho House'da görüntülenen Tilki, tatil planı sorulunca şu şok cevabı verdi:
"Tatile fırsat bulamıyorum. Hem Türkiye'de tatil mi yapılır? Yurt dışında yapmayı tercih ederim." Dünyaca ünlü yıldızlar dahi Türkiye'de tatil yapıp ülkemize övgüler yağdırırken Tilki'nin sözleri "Olmadı Aleyna!" dedirtti.
HALİL ÇİLİNGİR
"Tatile fırsat bulamıyorum. Hem Türkiye'de tatil mi yapılır? Yurt dışında yapmayı tercih ederim." Dünyaca ünlü yıldızlar dahi Türkiye'de tatil yapıp ülkemize övgüler yağdırırken Tilki'nin sözleri "Olmadı Aleyna!" dedirtti.
HALİL ÇİLİNGİR
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