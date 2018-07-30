Alkışlar Zorlu'ya

Önceki gün Çeşme'deki evinden plaja inen Banu Zorlu, tatilcilerin bıraktığı çöpleri görünce küplere bindi. Tek tek plajdaki çöpleri toplayan şarkıcı, bu hareketiyle çevredekilerin takdirini topladı. Zorlu, "Cennet gibi ülkede yaşıyoruz. Bu güzel sahile yazık değil mi?" diyerek de vatandaşları uyardı.