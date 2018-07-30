Önceki gün Çeşme'deki evinden plaja inen Banu Zorlu, tatilcilerin bıraktığı çöpleri görünce küplere bindi. Tek tek plajdaki çöpleri toplayan şarkıcı, bu hareketiyle çevredekilerin takdirini topladı. Zorlu, "Cennet gibi ülkede yaşıyoruz. Bu güzel sahile yazık değil mi?" diyerek de vatandaşları uyardı.
Alkışlar Zorlu'ya
Etiketler: Banu Zorlu
- 30 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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