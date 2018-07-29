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'a Türk çıkarması

’ın gözde adası , önceki gün Beyaz Türkler’le doldu taştı. dünyasının ünlü isimleri adadaki konser ve partilerde eğlenceli anlar yaşadı



Cemiyet dünyasının ünlüleri Yunanistan'ın eğlence adası Mikonos'a akın etti. Bu isimlerin başında ise evliliklerinin 31. yılını kutlayan Arzu ile Ömer Sabancı çifti vardı. İkiliyi, yakın dostları Şebnem-Celal Çapa ile Arzu-Murat Atabarut çifti de yalnız bırakmadı.
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