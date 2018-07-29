Cemiyet dünyasının ünlüleri Yunanistan'ın eğlence adası Mikonos'a akın etti. Bu isimlerin başında ise evliliklerinin 31. yılını kutlayan Arzu ile Ömer Sabancı çifti vardı. İkiliyi, yakın dostları Şebnem-Celal Çapa ile Arzu-Murat Atabarut çifti de yalnız bırakmadı.
Mikonos'a Türk çıkarması
Yunanistan’ın gözde adası Mikonos, önceki gün Beyaz Türkler’le doldu taştı. Cemiyet dünyasının ünlü isimleri adadaki konser ve partilerde eğlenceli anlar yaşadı
Cemiyet dünyasının ünlüleri Yunanistan'ın eğlence adası Mikonos'a akın etti. Bu isimlerin başında ise evliliklerinin 31. yılını kutlayan Arzu ile Ömer Sabancı çifti vardı. İkiliyi, yakın dostları Şebnem-Celal Çapa ile Arzu-Murat Atabarut çifti de yalnız bırakmadı.
Etiketler: cemiyet , Mikonos , Yunanistan , Siren Ertan , arzu sabancı , Antonis Remos
- 29 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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