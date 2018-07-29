Instagram krizi

Victoria's Secret meleği Karlie Kloss, geçtiğimiz günlerde İvanka Trump'ın eşi Jared Kusner'in kardeşi Joshua Kusner ile nişanlandı. Nişan hediyesi olarak pırlanta alan ünlü manken, arkadaşlarına şov yaptı.
Dostlarını görüntülü olarak aradı. Mücevherini tanıttı. Bu kişiler arasında İngiliz Prenses Beatrice Mountbatten da vardı. Yüzüğü gören prenses şoka uğradı. Model Kloss ise prensesin şaşkın halini, Instagramda paylaştı. Fotoğrafa da prensesin Instagram hesabını etiketledi. Böylece Instagramı kullanması yasak olan prensesi deşifre etti. Bu görüntü sosyal medyayı çalkalayınca kraliyet ailesinden prensese uyarı geldi...
Dostlarını görüntülü olarak aradı. Mücevherini tanıttı. Bu kişiler arasında İngiliz Prenses Beatrice Mountbatten da vardı. Yüzüğü gören prenses şoka uğradı. Model Kloss ise prensesin şaşkın halini, Instagramda paylaştı. Fotoğrafa da prensesin Instagram hesabını etiketledi. Böylece Instagramı kullanması yasak olan prensesi deşifre etti. Bu görüntü sosyal medyayı çalkalayınca kraliyet ailesinden prensese uyarı geldi...
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