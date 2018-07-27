Milyar dolarlık bebek

Şimdilerde Ronaldo'yu 117 milyon euro'ya transfer ederek gündem olan Juventus Kulübü Başkanı Andrea Agnelli, 10 yıllık eşi Emma Winter'ı Deniz Akalın'a aşık olunca terk etmişti. 2017'de Livia Selin adlı kızlarını kucağına alan çiftin geçtiğimiz ay ise ikinci kez anne-baba olacağı ortaya çıkmıştı. Gözde çift, bu haberle ilişkilerine onay vermeyen İtalyan işadamının annesi Allegra Caracciolo'yu da ikna etmişti.
Agnelli ve Akalın, önceki gün plajda ailece keyif yaptı.
ANA KRALİÇE YUMUŞADI
Oğluna "Seni 100 milyar dolarlık aile mirasından reddederim" diyen anne, Andrea Agnelli ile Deniz Akalın'ın evliliğine bu kez onay verdi. Çift, önceki gün ailece İtalya'nın lüks tatil bölgesi Forte dei Marmi'de görüntülendi. İtalyan basını, şiş karnıyla dikkat çeken Türk güzele, aşkından ikinci bebek hediyesi olarak 10 milyon euro'luk bir malikanenin geldiğini yazdı.
Gözde çift, kızlarını böyle sevdi.
Agnelli ve Akalın, önceki gün plajda ailece keyif yaptı.
ANA KRALİÇE YUMUŞADI
Oğluna "Seni 100 milyar dolarlık aile mirasından reddederim" diyen anne, Andrea Agnelli ile Deniz Akalın'ın evliliğine bu kez onay verdi. Çift, önceki gün ailece İtalya'nın lüks tatil bölgesi Forte dei Marmi'de görüntülendi. İtalyan basını, şiş karnıyla dikkat çeken Türk güzele, aşkından ikinci bebek hediyesi olarak 10 milyon euro'luk bir malikanenin geldiğini yazdı.
Gözde çift, kızlarını böyle sevdi.
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