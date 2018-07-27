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Milyar dolarlık bebek

ile aşk yaşayan ’ın ikinci bebeğine hamileliği, bu karelerle kanıtlandı. n işadamı Türk güzele, hamilelik haberiyle 10 milyon euroluk villa aldı

Milyar dolarlık bebek
Şimdilerde Ronaldo'yu 117 milyon euro'ya transfer ederek gündem olan Juventus Kulübü Başkanı Andrea Agnelli, 10 yıllık eşi Emma Winter'ı Deniz Akalın'a aşık olunca terk etmişti. 2017'de Livia Selin adlı kızlarını kucağına alan çiftin geçtiğimiz ay ise ikinci kez anne-baba olacağı ortaya çıkmıştı. Gözde çift, bu haberle ilişkilerine onay vermeyen İtalyan işadamının annesi Allegra Caracciolo'yu da ikna etmişti.



​Agnelli ve Akalın, önceki gün plajda ailece keyif yaptı.

ANA KRALİÇE YUMUŞADI
Oğluna "Seni 100 milyar dolarlık aile mirasından reddederim" diyen anne, ile 'ın evliliğine bu kez onay verdi. Çift, önceki gün ailece İtalya'nın lüks tatil bölgesi Forte dei Marmi'de görüntülendi. n basını, şiş karnıyla dikkat çeken Türk güzele, aşkından ikinci bebek hediyesi olarak 10 milyon euro'luk bir malikanenin geldiğini yazdı.



Gözde çift, kızlarını böyle sevdi.
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