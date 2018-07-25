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Aile saadeti

Aile saadeti
Emre Belözoğlu da tatil için Bodrum'u tercih etti. Başakşehirli futbolcu, önceki gün eşi Tuğba, kızı Zeynep Neda ve oğlu Ömer Akif ile lüks teknesinde denizin ve güneşin tadını çıkardı. Ünlü çift, daha sonra botla karaya çıkıp bir mekanda akşam yemeği yedi.

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  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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