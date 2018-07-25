Emre Belözoğlu da ailesiyle tatil için Bodrum'u tercih etti. Başakşehirli futbolcu, önceki gün eşi Tuğba, kızı Zeynep Neda ve oğlu Ömer Akif ile lüks teknesinde denizin ve güneşin tadını çıkardı. Ünlü çift, daha sonra botla karaya çıkıp bir mekanda akşam yemeği yedi.
Aile saadeti
- 25 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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