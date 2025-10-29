Süper Lig'in lideri Galatasaray'da yaz dönemi transfer adına çok hareketli geçmişti. Cimbom, kış ayları için erkenden kolları sıvadı. Flaş bir isim gündemde bulunuyor.
Geleceğin yıldızı Galatasaray'a! Transferde dev hamle
Galatasaray, Süper Lig'in ilk 10 haftasında topladığı 28 puanla zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor karşılaşmasını kazanarak hem liderliğini perçinlemek hem de Avrupa dönüşü serisini sürdürmek istiyor. Diğer yandan transfer çalışmaları da sürüyor. İşte detaylar...
"ARTIK HERKES FARKINDA"
Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'nun son disiplin kurulu raporu sonrası, Türk futbolunun geleceği için adil, şeffaf ve güvenilir bir ortamın oluşması adına futbolun tüm paydaşlarıyla her zaman iş birliği içinde olmaya hazır olduklarını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bahis oynadığı tespit edilen 152 hakemin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu. Galatasaray da bu raporla ilgili resmi internet sitesinden açıklama yayımladı. Sarı-kırmızılı kulüpten 'Artık herkes farkında' başlığı ile yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Galatasaray Spor Kulübü olarak, uzun süredir Türk futbolunda adalet, şeffaflık ve etik değerlerin eksiksiz şekilde sağlanması gerektiğini savunmaktayız. Bu doğrultuda, 26 Ekim 2023 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu'na sunduğumuz resmî yazımızda Türk futbolunun yapısal sorunlarına ilişkin önerilerimizi detaylı biçimde paylaşmıştık.
Ayrıca, 9 Şubat 2025'te oynadığımız Adana Demirspor karşılaşmasının ardından ortaya çıkan şüpheli durumlar üzerine gerekli araştırmaların yapılması için de hukuki girişimlerde bulunmuştuk. Kulübümüze karşı takındığı hasmane tutumu, söylemleri ve skandal kararları ile tanınan hakem hakkında görüşümüz ve açıklamalarımız da herkesin malumudur.
Bugün gelinen noktada, aynı hakemin "bahis oynadığı" iddiasıyla tedbirli olarak disipline sevk edilmesi, o dönemdeki endişelerimizin haklılığını ortaya koymaktadır. Söz konusu başvurularımızda da vurguladığımız üzere, Türk futbolunun Avrupa'nın önde gelen ligleri arasına girebilmesi için köklü bir reform sürecine ihtiyaç vardır. Adaletin tam olarak sağlanabilmesi adına tüm paydaşlar arasında şeffaflığın ve hesap verebilirliğin güçlendirilmesi artık ertelenemez bir zorunluluktur.
Bugün de aynı kararlılıkla, futbolun her kademesinde adaletin sağlanması ve güvenin yeniden inşası için sürecin yakından takipçisi olmaya devam ediyoruz.
Türk futbolunun gelişimi için;
- Federasyon, kulüpler ve tüm paydaşların katılımıyla bağımsız bir Tahkikat Komisyonu kurulması,
- Hakem atama sisteminin objektif, denetlenebilir bir yapıya kavuşturulması,
- Medya ve kamuoyu ilişkilerinde etik ilkelerin güçlendirilmesi, öncelikli adımlar arasında yer almaktadır.
Galatasaray Spor Kulübü olarak, Türk futbolunun geleceği için adil, şeffaf ve güvenilir bir ortamın oluşması adına başta Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere futbolun tüm paydaşlarıyla her zaman iş birliği içinde olmaya hazır olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz."
SINGO SÜRPRİZİ
Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, 11. haftada sahasında oynayacağı kritik Trabzonspor maçı öncesinde önemli bir gelişmeyle sevindi. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan Wilfried Singo'nun yeniden kadroya dahil olması bekleniyor.
DERBİDE SAKATLANDI
Galatasaray'ın 4 Ekim'de oynadığı Beşiktaş derbisinde 26. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Singo, yaklaşık bir aydır sahalardan uzak kalmıştı.
ZORLU VİRAJDA YER ALAMADI
Fildişili futbolcu, yaşadığı sakatlık nedeniyle Başakşehir, Bodo/Glimt ve Göztepe maçlarında forma giyememişti. Cimbom her ne kadar söz konusu karşılaşmalardan galip ayrılsa da Fildişili futbolcunun yokluğu arandı.
RAMS PARK'A ÇIKABİLİR
Sağlık ekibinden gelen son raporlara göre 24 yaşındaki oyuncunun durumu olumlu yönde ilerliyor. Teknik direktör Okan Buruk, Singo'yu Trabzonspor maçının kadrosuna dahil etmeyi planlıyor. Ancak oyuncunun ilk 11'de mi başlayacağı yoksa kulübede mi yer alacağı henüz netleşmedi.
SAVUNMADA PLAN DEĞİŞTİ
Galatasaray'da savunmada Davinson Sanchez'in cezalı duruma düşmesi, Okan Buruk'un planlarını değiştirdi. Göztepe maçında gördüğü sarı kartla cezalı olan Kolombiyalı stoperin yokluğunda, Abdülkerim Bardakcı'nın yanında kimin oynayacağı merak konusu.
STOPERDE OYNAYABİLİR
Singo'nun hazır olması durumunda sağ stoperde forma giymesi bekleniyor. Eğer tam olarak hazır hale gelmezse, teknik heyetin elinde Kaan Ayhan, Arda Ünyay ve Metehan Baltacı gibi alternatifler bulunuyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN OSIMHEN PAYLAŞIMI
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi resmi hesabının bir paylaşımında yer aldı.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında Bodo/Glimt'i sahasında 3-1 mağlup ettiği mücadeleye, Victor Osimhen attığı 2 gol ile damga vurmuştu. Şampiyonlar Ligi resmi sosyal medya hesabı da Osimhen'in, Bodo/Glimt'e 3. dakikada attığı o golün çizimini paylaştı.
TORRERIA DÖNÜYOR
Galatasaray'da son haftalarda yaşanan gelişmelerin odağında yer alan Lucas Torreira ile ilgili güzel haber geldi. Babasının kalp krizi geçirmesi sebebiyle Uruguay'a giden yıldız futbolcu, takıma geri döndü ve Trabzonspor maçı öncesi antrenmanlara katılmaya hazırlanıyor.
KÖTÜ HABERE RAĞMEN OYNADI
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup ettiği maçta, babasının kalp krizi geçirmesine rağmen sahaya çıkan Lucas Torreira, gösterdiği fedakarlıkla taraftarların ve teknik heyetin büyük takdirini toplamıştı.
Karşılaşma sonrası açıklama yapan teknik direktör Okan Buruk, öğrencisinin profesyonelliğine vurgu yaparak şu ifadeleri kullanmıştı: "Lucas Torreira'nın babası kalp krizi geçirmiş ama o buna rağmen bu maçta sahadaydı. Oyuncularımla çok yakınım ve hepsine çok değer veriyorum. Torreira da bunlardan biri. Bu şekilde oynaması gerçekten çok zor bir durum."
HAZIRLIKLARA KATILDI
Bodo/Glimt maçı sonrası ülkesine giden Torreira, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Göztepe karşılaşmasında forma giyememişti. Ancak Milliyet'in haberine göre, Uruguaylı orta saha oyuncusu İstanbul'a döndü ve hazırlıklara dahil oldu.
ICARDI'NİN MENAJERİ KONUŞTU
Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Mauro Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Futbolcunun son olarak menajerinin yapmış olduğu açıklamalar gündem oldu.
Galatasaray'da taraftarın gözdesi Mauro Icardi, yol ayrımına geldi. Mauro Icardi'nin sezon sonunda sona erecek sözleşmesi için resmi bir hareket yapılmadı.
KRİTİK MAÇTA SAHADA
Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Cumartesi günü Trabzonspor'u konuk edecek. Zirve yarışında büyük önem taşıyan karşılaşma öncesinde Torreira'nın takımla birlikte çalışmalara katılacağı ve Okan Buruk'un planlarında yer aldığı belirtildi.
Uruguaylı yıldızın fiziksel durumunun iyi olduğu, teknik ekibin onay vermesi halinde Trabzonspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkmasının beklendiği öğrenildi.
"SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRMEKTE ÖZGÜR OLACAĞIZ"
Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, oyuncusu için gelen teklifler ve Galatasaray'daki durumu üzerine konuştu.
Elio Pino açıklamasında; "Şu ana kadar kulüpten kimse bizimle iletişime geçmedi. Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu'nun açıklamalarını okudum ama Galatasaray kaptanının kulübün niyetini sezon sonuna kadar beklemesi doğru olmaz. Biz Aralık ayına kadar bekleyeceğiz, o tarihe kadar bir teklif gelmezse başka seçenekleri değerlendirmekte özgür olacağız."
"GALATASARAY'I NE KADAR SEVDİĞİNİ HERKES BİLİYOR"
Menajer oyuncusunun belirsizlik yaşamaması gerektiğini belirterek; "Söylediklerimde hiçbir saygısızlık yok. Ancak Galatasaray kaptanının belirsizlik içinde kalması doğru değil. Kulüp elbette kendi kararlarını verebilir, ama bu seviyedeki bir oyuncu uzun süre bekletilmemeli. Mauro'nun Galatasaray'ı ne kadar çok sevdiğini herkes biliyor ama bu durum sadece futbol değil, aynı zamanda bir insanın özel hayatını da ilgilendiriyor." ifadelerini kullandı.
"İYİ OLMADIĞI DÖNEMLERDE BİLE SAHAYA ÇIKTI"
Dursun Özbek'in sözleri için konuşan menajer; "Başkan Dursun Özbek'in de söylediği gibi, Icardi Galatasaray'ı hak ettiği seviyelere taşıdı. Fiziksel olarak iyi olmadığı dönemlerde bile takım için sahaya çıktı.
Galatasaray ve taraftarlar için çok özel bir hikayesi var. Bu nedenle Mauro saygıyı hak ediyor. Eğer kulüp onu tutmak istiyorsa, bunu artık göstermesi gerekiyor." dedi.
CİMBOM'A GENÇ YILDIZ
Trendyol Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, transfer planlamasını şimdiden yapmaya başladı. Sarı-kırmızılılar, ocak ayında orta sahaya takviye için rotasını Avusturya Bundesliga'ya çevirdi. Cimbom'un hedefindeki isim ise Red Bull Salzburg'un 22 yaşındaki Danimarkalı yıldızı Maurits Kjaergaard.
HEDEF 8 NUMARA
Teknik direktör Okan Buruk, takımın Şampiyonlar Ligi temposunu kaldırabilecek geniş bir kadroya sahip olması için devre arası öncesi çalışmaların hızlanmasını istedi. Bu doğrultuda yönetim, hem dinamik hem teknik kapasitesi yüksek bir 8 numara profili için Avrupa piyasasında arayışa geçti.
İlk adaylardan biri olarak öne çıkan Maurits Kjaergaard, Galatasaray scout ekibinin yakın takibine girdi.
DEĞERİ 10 MİLYON EURO
2003 doğumlu Kjaergaard, Avusturya ekibi Salzburg formasıyla bu sezon 16 resmi maçta 3 gol ve 4 asist üreterek dikkat çekti. Toplamda 1022 dakika sahada kalan genç orta saha, pas kalitesi, top taşıma becerisi ve hücum organizasyonlarındaki etkinliği ile ön plana çıkıyor.
Salzburg ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Kjaergaard'ın piyasa değeri 10 milyon euro civarında.
DEVLER LİGİ FAKTÖRÜ
Avusturya basınında yer alan haberlere göre, Kjaergaard, Galatasaray'dan gelecek olası bir teklife olumlu bakıyor. Bunun en önemli nedeni ise sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesi ve kadrosunda Osimhen, Icardi, Torreira, Sane gibi dünya çapında oyuncuların bulunması.
DÜNYA KUPASI'NI İSTİYOR
22 yaşındaki futbolcunun, Danimarka A Milli Takımı'na çağrılmaya başladığı ve 2026 Dünya Kupası hedefi doğrultusunda Avrupa'da daha büyük bir vitrine çıkmak istediği belirtildi.
YATIRIMA DEVAM
Galatasaray, son dönemde yaptığı transfer politikasıyla genç yetenekleri uygun yaşta kadroya kazandırmayı hedefliyor. Kjaergaard transferi, bu vizyonun bir parçası olarak görülüyor. Sarı-kırmızılıların önümüzdeki haftalarda Salzburg kulübüyle temasa geçmesi ve oyuncunun durumuna göre resmi girişimde bulunması bekleniyor.