İstanbul'da pastırma yazı etkisi: 10 günlük yağışsız periyot başlıyor! Bahar havasıyla birlikte sıcaklık 20 dereceye çıkacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde bugün yağış beklenmiyor. Ülkenin büyük bölümü açık ve güneşli bir gün geçirecek. AKOM'un son açıklamasına göre, İstanbul bugünden itibaren mevsim normallerinin üzerinde seyredecek sıcaklıklarla birlikte 'Pastırma Yazı' etkisine giriyor. Peki İstanbul'a ne zaman yağmur yağacak? İşte 30 Ekim bölge bölge hava durumu raporu!
Giriş Tarihi: 30.10.2025 07:07