İstanbul'da pastırma yazı etkisi: 10 günlük yağışsız periyot başlıyor! Bahar havasıyla birlikte sıcaklık 20 dereceye çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde bugün yağış beklenmiyor. Ülkenin büyük bölümü açık ve güneşli bir gün geçirecek. AKOM'un son açıklamasına göre, İstanbul bugünden itibaren mevsim normallerinin üzerinde seyredecek sıcaklıklarla birlikte 'Pastırma Yazı' etkisine giriyor. Peki İstanbul'a ne zaman yağmur yağacak? İşte 30 Ekim bölge bölge hava durumu raporu!

Giriş Tarihi: 30.10.2025 07:07
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde önümüzdeki günlerde yağış beklenmiyor. Ülke genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülürken, bazı bölgelerde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus etkili olacak.

Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerine Çıkıyor

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarının yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Doğu bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normallerine yakın değerlerde kalacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genel olarak güneyli, doğu kesimlerde ise kuzey yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği bildirildi.

8-10 Günlük Yağışsız Dönem Uyarısı

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, Türkiye'nin önümüzdeki günlerde yağışsız bir sürece gireceğini belirterek önemli bir uyarıda bulundu.

Şen, "Türkiye 8-10 gün gibi yağışsız bir periyoda giriyor görünüyor. Bu iyi haber değil. Son yağışlar Ömerli Barajı'nı bakalım ne kadar doldurdu. Dün %16.64 idi. Dün toplam doluluk 23.08 idi, dün gece İstanbul önemli yağış aldı. Bugün bu oran kaça çıkacak. Tabii yağışın baraja katkısı için 2-3 gün beklemek gerek." ifadelerini kullandı.

Uzmanlar uzun sürecek bu yağışsız dönemin özellikle baraj doluluk oranları açısından kritik olabileceğini vurguluyor. İstanbul'da su rezervlerinin beklenen düzeye ulaşmaması halinde önümüzdeki aylar için yeni tedbirlerin gündeme gelebileceği belirtiliyor.