İstanbul’da pastırma yazı etkisi: 10 günlük yağışsız periyot başlıyor! Bahar havasıyla birlikte sıcaklık 20 dereceye çıkacak

8-10 Günlük Yağışsız Dönem Uyarısı

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, Türkiye'nin önümüzdeki günlerde yağışsız bir sürece gireceğini belirterek önemli bir uyarıda bulundu.

Şen, "Türkiye 8-10 gün gibi yağışsız bir periyoda giriyor görünüyor. Bu iyi haber değil. Son yağışlar Ömerli Barajı'nı bakalım ne kadar doldurdu. Dün %16.64 idi. Dün toplam doluluk 23.08 idi, dün gece İstanbul önemli yağış aldı. Bugün bu oran kaça çıkacak. Tabii yağışın baraja katkısı için 2-3 gün beklemek gerek." ifadelerini kullandı.