CHP'li İBB'deki vurguncuların sığınağı İngiltere! Merthan Açıl 50 milyona ev aldı

CHP'li İBB'deki yolsuzluk soruşturmasının firari isimleri, 19 Mart 2025'te yapılan operasyon öncesi suç örgütünün tepe yöneticilerinden aldıkları talimatla yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı.
Reklam ihaleleri üzerinden yapılan vurgunun en önemli isimlerinden Emrah Bağdatlı'nın, Murat Ongun'un yönlendirmesiyle operasyondan önce karayolu ile yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Yolsuzluk örgütünün para kasalarından biri olarak gösterilen Murat Gülibrahimoğlu ve İbrahim Bülbüllü de Emrah Bağdatlı gibi aynı yolu izleyerek yurt dışına firar etti. Firari bir diğer isim Emrah Bağdatlı'nın reklam şirketinden ortağı Merthan Açıl ise İngiltere'de çalışma izni ile ikamet ediyordu.
HAFRİYAT ALANLARINDAN ELDE EDİLEN PARALAR LONDRA'YA AKTI
Yurt dışında kaçak olarak bulunan Murat Gülibrahimoğlu'nun, İbrahim Bülbüllü ile birlikte İBB'ye ait hafriyat alanlarından yolsuzlukla elde ettiği yaklaşık 1 milyar 250 milyon doları özel uçaklarla İngiltere'nin başkenti Londra'ya taşıdığı ifade edildi.