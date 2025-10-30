PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li İBB'deki vurguncuların sığınağı İngiltere! Merthan Açıl 50 milyona ev aldı

CHP'li İBB'deki yolsuzluk çetesinin firari isimlerin operasyon öncesi suç örgütünün tepe yöneticilerinden aldıkları talimatla yurt dışına kaçtığı bildirildi. İBB'ye ait hafriyat alanlarından yolsuzlukla elde ettiği yaklaşık 1 milyar 250 milyon dolar özel uçaklarla İngiltere'nin başkenti Londra'ya taşındığı ifade edildi. Firari isimlerden İngiltere'nin Swanland kentinde 1 milyon pound (55 milyon TL) bedelle bir ev satın aldığı belirlendi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP'li İBB'deki yolsuzluk soruşturmasının firari isimleri, 19 Mart 2025'te yapılan operasyon öncesi suç örgütünün tepe yöneticilerinden aldıkları talimatla yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu (AA)Ekrem İmamoğlu (AA)

Reklam ihaleleri üzerinden yapılan vurgunun en önemli isimlerinden Emrah Bağdatlı'nın, Murat Ongun'un yönlendirmesiyle operasyondan önce karayolu ile yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Yolsuzluk örgütünün para kasalarından biri olarak gösterilen Murat Gülibrahimoğlu ve İbrahim Bülbüllü de Emrah Bağdatlı gibi aynı yolu izleyerek yurt dışına firar etti. Firari bir diğer isim Emrah Bağdatlı'nın reklam şirketinden ortağı Merthan Açıl ise İngiltere'de çalışma izni ile ikamet ediyordu.

Londra (AA)Londra (AA)

HAFRİYAT ALANLARINDAN ELDE EDİLEN PARALAR LONDRA'YA AKTI

Yurt dışında kaçak olarak bulunan Murat Gülibrahimoğlu'nun, İbrahim Bülbüllü ile birlikte İBB'ye ait hafriyat alanlarından yolsuzlukla elde ettiği yaklaşık 1 milyar 250 milyon doları özel uçaklarla İngiltere'nin başkenti Londra'ya taşıdığı ifade edildi.

Merthan Açıl ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)Merthan Açıl ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)


İmamoğlu'nun danışmanı Ertan Yıldız'ın etkin pişmanlık ifadeleriyle ortaya çıkan para transferi, suç örgütünün paraları İngiltere'ye kaçırdığı iddialarını güçlendirdi.

İbrahim Bülbüllü (Takvim.com.tr)İbrahim Bülbüllü (Takvim.com.tr)

İBB üzerinden vurguna imza attıkları öne sürülen Emrah Bağdatlı, Merthan Açıl, Murat Gülibrahimoğlu ve İbrahim Bülbüllü'nün yurt dışındaki adresleri ise İngiltere oldu. Firariler, paraları kaçırdıkları İngiltere'yi sığınak olarak seçti.

Emrah Bağdatlı (Takvim.com.tr)Emrah Bağdatlı (Takvim.com.tr)

Türkiye, söz konusu dört ismin yakalanması için Kırmızı Bülten çıkardı. Ancak operasyonun ardından 7 ay geçmiş olmasına rağmen firarilerin yakalanmasına ilişkin herhangi bir gelişme yaşanmadı. İngiltere'de servet içinde yaşadıkları belirtilen isimlerden biri de Merthan Açıl oldu.

Murat Gülibrahimoğlu (Takvim.com.tr)Murat Gülibrahimoğlu (Takvim.com.tr)

AÇIL İNGİLTERE'DE 55 MİLYONA EV ALDI

Hull kentinden bir şirkette çalışarak oturum izni alan Merthan Açıl'ın şirketle olan ilişiği, İBB operasyonunun ardından kesildi. Sabah'tan Yusuf Özdemir'in haberine göre, Merthan Açıl'ın kendi adına "Crea Dıgıtal" isimli paravan bir şirket kurduğu, bu şirket üzerinden yasa dışı işlemler beyan edip İngiliz hükümetini yanıltarak vizesini yenilediği, diğer isimlerin de aynı yöntemi uyguladıkları öğrenildi. Merthan Açıl'ın İngiltere'nin Swanland kentinde 1 milyon pound (55 milyon TL) bedelle bir ev satın aldığı da belirlenirken, İngiltere'de firari olarak bulunan dört ismin de birlikte hareket ettikleri tespit edildi.

