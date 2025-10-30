CHP'nin gölge kabinesinden MI6 çıktı! İngiliz istihbaratı planladı... İmamoğlu ve Özel şaibeli kurultay sonrası uyguladı

Türkiye'nin son günlerde şahitlik ettiği "casusluk" soruşturması İBB'deki organize suç "Eko"sisteminin sadece yolsuzluktan ibaret olmadığını; organize suç vasfını aşarak ülke güvenliğini tehdit edecek boyutlara ulaştığını gösterdi.
Ekrem İmamoğlu ve kampanya direktörü Necati Özkan'ın 2019'daki yerel seçim sürecinde MI6 ajanı Hüseyin Gün aracılığıyla CIA'den istihbari destek aldığı ortaya çıktı. 16 milyon İstanbullunun kişisel verilerinin bir dizi istihbarat operasyonlarıyla yabancı servislerin eline geçtiği, seçimlerin "casusluk" marifetiyle manipüle edildiği belgelendi.
MI6 CHP'YE YOL HARİTASI ÇİZDİ: "GÖLGE KABİNE"NİN FİKİR BABASI TUTUKLU CASUS ÇIKTI
İstanbul'la sınırlı kalmayan yapının CHP'yi de kapsayan uluslararası ayağı olduğu saptandı. Askeri ve siyasal casusluk suçundan "örgüt yöneticisi" olan Hüseyin Gün'ün CHP'ye de yol haritası çizdiği ortaya çıktı.
Çözülen kriptolu telefondan çıkan 721 sayfalık notta CHP'ye strateji önerilerinin yer aldığı çarpıcı notlar görüldü.
Ayrıca partinin "kayıkçı kavgasında" olduğunu belirten yazılarda "Kendine sahip çıkamayanlar millete nasıl sahip çıksın? Bu salaklar CHP'yi bitirdi" ifadeleri dikkat çekti.
Hüseyin Gün'ün CHP'nin ekonomi üzerinden politika üretip "iktidar" iddiasını göstermesi için "gölge kabine" kurması gerektiğini yazıyor.
"CHP ekonomi programını ve vaatlerini şimdiden topluma işlemeye başlamalı" direktifinin yer aldığı notta şu ifadeleri yer alıyor:
"Yalın dille ekonominin böyle kötü olması otoriter rejimin mevcudiyeti ile bağ kurulması lazım yani demokrasi deyip geçmemek lazım çünkü arada direkt bağ var. CHP ekonominin kötü olması ile demokrasinin yok olması arasında toplumun anlayacağı dilde anlatması şart. Gölge kabine kurulması şart, ben hükümete adayım, ciddiyim ve hazırım havası elzem. Genel bşk. yrd. klasik anlamda olacak bir şey değil"
Bu notları neden tuttuğu sorulan Gün, "Not almayı seven bir insanım" cevabını verdi.