CHP'li eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül "dolandırıcılık"tan gözaltında! Paralar evinde ele geçirildi

Antalya’da eski Kemer Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Gül, bir işletmeciden dava sürecini etkilemek bahanesiyle 9 bin 500 dolar aldığı iddiasıyla “nüfuz ticareti” ve “dolandırıcılık” suçlamalarıyla gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonla Gül’ün evinde seri numaraları önceden alınmış paralar ele geçirilirken, CHP’li eski başkan hakkındaki soruşturma genişletildi.

CHP'li isimlerin karıştığı skandallara bir yenisi daha eklendi.

ESKİ KEMER BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA GÜL GÖZALTINDA!
Antalya'da eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, "nüfuz ticareti" ve "dolandırıcılık" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Kemer ilçesinde yaşayan işletmeci M.N.A, eski Kemer Belediye başkanı Mustafa Gül'ün kendisine ulaşarak iş yeriyle ilgili dava bulunduğunu, davaya rapor düzenleyecek bilirkişiyi tanıdığını ve raporun olumlu yazılması için bilirkişiye verilmek üzere kendisinden 9500 dolar istediğini iddia ederek Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

Müşteki M.N.A, şikayetinde ayrıca eskiden belediye başkanlığı da yapan Mustafa Gül'ün iş yerinin çevresine gelip fotoğraf çektiğini gördüğünü, bu nedenle de tedirginlik yaşadığını kaydetti.

SERİ NUMALARI ALINMIŞ PARALAR ELE GEÇİRİLDİ
M.N.A'nın para vermeye zorlandığı iddiası üzerine Başsavcılığın koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında daha önceden seri numaraları alınmış banknotlar, şüpheliye verildi.

Bir süre sonra Mustafa Gül'ün evine operasyon düzenleyen güvenlik güçlerinin yaptığı aramada, seri numaraları alınan bu banknotlar ele geçirildi.

Mustafa Gül, "nüfuz ticareti" ve "dolandırıcılık" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

