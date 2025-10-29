ESKİ KEMER BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA GÜL GÖZALTINDA! Antalya 'da eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül , "nüfuz ticareti" ve "dolandırıcılık" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

CHP'li isimlerin karıştığı skandallara bir yenisi daha eklendi.

CHP'li eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül

Kemer ilçesinde yaşayan işletmeci M.N.A, eski Kemer Belediye başkanı Mustafa Gül'ün kendisine ulaşarak iş yeriyle ilgili dava bulunduğunu, davaya rapor düzenleyecek bilirkişiyi tanıdığını ve raporun olumlu yazılması için bilirkişiye verilmek üzere kendisinden 9500 dolar istediğini iddia ederek Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

Müşteki M.N.A, şikayetinde ayrıca eskiden belediye başkanlığı da yapan Mustafa Gül'ün iş yerinin çevresine gelip fotoğraf çektiğini gördüğünü, bu nedenle de tedirginlik yaşadığını kaydetti.