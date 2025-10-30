Galatasaray puan ortalamasıyla Avrupa'nın devlerini solladı! Zirveye göz kırpıyor

Trendyol Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik alan Galatasaray bu performansıyla da Avrupa'da da ses getiriyor. Avrupa'nın top 10 ligindeki liderlerin puan ortalamaları baz alındığında Sarı- Kırmızılı takım 2.8'lik puan ortalaması ile çıktığı tüm maçları kazanan Bayern Münih'in (3.00) ardından 2. sırada yer aldı.



Tek rakibi Bayern (Takvim.com.tr)

Cimbom bu başarısıyla 2.7 puan ortalamasına sahip Real Madrid'i, 2.4 ortalama yakalayan Arsenal'i ve 2.2'lik ortalama tutturan PSG gibi devleri geride bıraktı. Listede Porto 2.7 ile 4. sırada yer alırken, 2.5 puan ortamasına sahip Feyenoord ise 5. basamakta kendine yer buldu.



