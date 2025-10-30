PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray puan ortalamasıyla Avrupa'nın devlerini solladı! Zirveye göz kırpıyor

Cimbom, Avrupa’nın top 10 ligindeki liderlerin puan ortalaması baz alındığında 10 maçta elde ettiği 2.8’lik ortalama ile tüm maçlarını kazanan Alman ekibi Bayern Münih’in ardından 2. sırada yer aldı

Galatasaray puan ortalamasıyla Avrupa'nın devlerini solladı! Zirveye göz kırpıyor

Trendyol Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik alan Galatasaray bu performansıyla da Avrupa'da da ses getiriyor. Avrupa'nın top 10 ligindeki liderlerin puan ortalamaları baz alındığında Sarı- Kırmızılı takım 2.8'lik puan ortalaması ile çıktığı tüm maçları kazanan Bayern Münih'in (3.00) ardından 2. sırada yer aldı.

Cimbom bu başarısıyla 2.7 puan ortalamasına sahip Real Madrid'i, 2.4 ortalama yakalayan Arsenal'i ve 2.2'lik ortalama tutturan PSG gibi devleri geride bıraktı. Listede Porto 2.7 ile 4. sırada yer alırken, 2.5 puan ortamasına sahip Feyenoord ise 5. basamakta kendine yer buldu.

Ligteki tek beraberliğini 10 kişi kaldığı Beşiktaş'a karşı yaşayan Okan Buruk'un öğrencileri Süper Lig'de bu sezon 25 gol atarken kalesinde ise 5 gole izin verdi.

Sarı-Kırmızılı takım yakaladığı puan ortalamasıyla Avrupa'nın devlerine gözdağı verdi.
LİG TAKIM PUAN ORT.

Bundesliga B.Münih 3.0
Süper Lig Galatasaray 2.8
La Liga Real Madrid 2.7
Liga Portugal Porto 2.7
Hollanda Ligi Feyenoord 2.5
Premier Lig Arsenal 2.4
Belçika Ligi Union SG 2.4
Serie A Napoli 2.3
Ligue 1 PSG 2.2
Rusya Ligi Krasnodar 2.2

