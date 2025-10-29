"Kuruluş Orhan" ilk bölümüyle geceye damga vurdu! Orhan Bey Flavius’un kardeşi Octavius’u öldürüyor

Bir müddet süren çarpışmanın ardından mağrur bir edayla ortaya çıkan Flavius, Orhan Bey'e "Sen Bursa'ya girmek bu kadar kolay mı sandın?" dedi ve "Bursa hayallerin senin son hayalin" diyerek meydan okudu. Orhan Bey ise güvenli bir şekilde geri çekilirken Flavius'a "Senin kâbusun daha başlamadı" diyerek gözdağı verdi.

' Kuruluş Orhan 'ın heyecanla takip edilen ilk bölümünde Orhan Bey, Boran Bey'i Bursa kalesine çaşıt olarak sokmuş ve onun kapıları açmasıyla Bursa Kalesine saldırı planı yapmıştı. Ancak planı fark eden Flavius'un kurduğu tuzak, Orhan Bey'i zor durumda bıraktı ve Orhan Bey çarpışmada bazı alplarını şehit verdi.

Fotoğraf, (takvim.com.tr)

Orhan Bey ve Flavius'un karşı karşıya geldiği bu sahne kısa sürede büyük heyecan yaratırken sosyal medyayı da salladı. Kullanıcılar yorumlarında ikilinin sahnelerini bundan sonra da merakla beklediklerini vurguladı.

İŞTE YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Limanda gerçekleşen çarpışmada Bizans güçlerini mağlup eden Orhan Bey bu kez Flavius'un kardeşi Octavius'la karşı karşıya geldi.

Octavius'un, bu yanına kalmayacak tehdidine Orhan Bey "Sizin benden alacağınız bir şey yok ama benim sizden alacağım çok şey var" sözleriyle karşılık verdi. Orhan Bey hem tüm sevkiyatı ateşe verip hem de Flavius'un kardeşi Octavius'u öldürerek intikamını aldı.

Kuruluş Orhan'da yeni bölüm heyecanı: Orhan Bey Flavius’un kardeşi Octavius’u öldürüyor

Orhan Bey'in intikamı sosyal medyada çok konuşulurken kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi. Kullanıcılar Flavius şimdi ne yapacak yorumları yaptılar.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, yayınlanan ilk bölümüyle seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.