CANLI ANLATIM

ITAMAR'DAN SOYKIRIM TEHDİDİ

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Netanyahu'ya Gazze'de soykırım için baskı yapıyor. Ben Gvir, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Hamas, 'ateşkes' sırasında bir kez daha bir askeri katlediyor ve Başbakan, tam ölçekli savaşa geri dönüp ana hedefi olan Hamas'ın yok edilmesini hızla gerçekleştirmek yerine, 'ölçülü bir yanıt' ve derhal ateşkese dönülmesi anlayışıyla olayı sonlandırmayı tercih ediyor.

Başbakan'a, savaşın tüm hedeflerine ulaşma kararlılığını hatırlatıyorum.

Eğer Hamas'ı dağıtma hedefinden vazgeçip, sözde 'zafer' ve görünüşte parçalanma ile yetinir ve 6.10 politikasını ve Hamas'ın pratikteki varlığını korumaya devam ederse, hükümetin var olma hakkı kalmayacaktır."