Bağ-Kur'luya hesaplı emeklilik! Kimler yararlanıyor?

Borçlanma mı ihya mı daha avantajlı?

Doğum ve askerlik borçlanmasında bu yıl sonuna kadar brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar ödeme yapılabiliyor. Mevcut asgari ücret üzerinden hesaplandığında 1 günlük borçlanma için 277,39 lira ödeniyor. 1 günlük ihya için ise 301,23 lira veriliyor. Üstelik borçlanmada tüm süreler değil, ihtiyaç duyulan kadar süre için işlem yapılabiliyor. Kişiler durumlarına uygun olanı seçebilir. Meclis'teki tasarıya göre, 1 Ocak 2026'dan itibaren doğum hariç hizmet borçlanmasında oran yüzde 32'den yüzde 45'e yükseltilecek. Yani doğum borçlanması hariç borçlanma ve ihya tutarları eşitlenecek.



Ne zaman ödeme yapılacak?

Borçlanma ve ihyada hem oran hem asgari ücret artışı 1 Ocak 2026'dan itibaren başvuranlar için yükselecek. Bu nedenle ihya ya da borçlanma planlayanlar, 1 Ocak 2026'dan önce başvurursa daha az ödeyecek. Ödeme için de SGK'nın tebliğ tarihinden itibaren borçlanmada 1 ay, ihyada 3 aylık süre bulunacak.



Bağ-Kur'lular nasıl daha az primle emekli olabilir?

Bağ-Kur'luların bir iş yerinde sigortalı çalışması da mümkün. Mevcut mevzuata göre 1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanların emekli olacağı kurum, yani emeklilik şartları belirlenirken, son ödenen 2520 gün prime (7 yıl) bakılıyor. Hangi kurumdan prim daha fazlaysa oradan emekli olunuyor. Son 1261 gün SSK primi olanlar SSK emeklilik şartlarına tabi oluyor. Bağ-Kur'a göre daha az primle emeklilik yolu açılıyor.

İstenen kadar süre ihya edilebilir mi?

Geçmiş günlerini ihya etmek isteyenler yapacakları ödemeyle günlerinin tamamını alıyor ve primlerine ekletebiliyor. "Bir kısmını canlandıracağım" denilemiyor.