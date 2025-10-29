PODCAST CANLI YAYIN

Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 29 Ekim Özel Programı’nda, 2025 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri ile Atatürk Uluslararası Barış Ödülü’nün sahiplerini açıkladı. Erdoğan, “Atatürk Uluslararası Barış Ödülümüzü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e takdim edeceğiz” dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 29 Ekim Özel Programı'nda, 2025 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri ile Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nün sahiplerini açıkladı.

Erdoğan, Türkiye'nin kültür, sanat, bilim ve uluslararası barış alanlarında önemli katkılar sunduğunu belirterek, ödüllerin "ülkeye değer katan isimlere" verildiğini söyledi.

Başkan Erdoğan, konuşmasında, "Atatürk Uluslararası Barış Ödülümüzü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e takdim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "2025 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne layık görülen sanatçılarımızı, ilim ve kültür erbabımızı paylaşmak istiyorum. Bilim ve Kültür alanında: Süleyman Seyfi Öğün Resim alanında: Yalçın Gökçebağ Müzik alanında: Yalçın Tura Arkeoloji alanında: Fahri Işık Fotoğraf alanında: Ali Jadallah'a ödüllerini inşallah tevcih edeceğiz. Ödül sahiplerimizi şimdiden tebrik ediyor, Türkiye'nin kültür, sanat ve ilim birikimine yaptıkları değerli katkılar için kendilerine teşekkür ediyorum. Atatürk Uluslararası Barış Ödülümüzü ise Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres'e takdim edeceğiz. Sayın Guterres'e de tüm dünyada barışın ve istikrarın hakim olması için yürüttüğü çalışmalar dolayısıyla teşekkürlerimi iletiyorum."

İŞTE ÖDÜL KAZANAN İSİMLER

Erdoğan, konuşmasının ardından 2025 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen isimleri açıkladı.

Ödüller kapsamında; Bilim ve Kültür alanında Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün, Resim alanında Yalçın Gökçebağ, Müzik alanında Yalçın Tura, Arkeoloji alanında Prof. Dr. Fahri Işık ve Fotoğraf alanında Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali Jadallah ödüle layık görüldü.

GAZZE'NİN TANIĞI ALİ JADALLAH'A ÖZEL ÖDÜL
Gazze'de görev yapan Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali Jadallah, fotoğraf alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne değer görüldü.

Jadallah'ın fotoğrafları, AA tarafından yayımlanan "Kanit" ve "Tank" kitaplarının temelini oluşturdu.
Güney Afrika'nın, İsrail aleyhine açtığı dava kapsamında Uluslararası Adalet Divanı'na sunduğu dosyada da Jadallah'ın fotoğrafları kanıt olarak yer aldı.

Gazze'deki çalışmalarıyla uluslararası ödüller:

Gazze'de fosfor bombası, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) sunulan delil – 11 Ekim 2023, Gazze Kenti

World Press Photo 2025, Batı, Orta ve Güney Asya – Hikaye kategorisi ödülü – 8 Mayıs 2024, Refah, Gazze

Siena International Photo Awards, Yılın Fotoğrafı – 14 Haziran 2024, Deyr el-Belah, Gazze

