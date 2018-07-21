Sürprizli gece

Levent Yüksel, önceki akşam Harbiye'de herkesi mest etti. Kerki Production ve Solfej Organizasyon'un düzenlediği gecenin sürprizi Gökçe Bahadır idi. Hem çalıp hem söyleyen Yüksel, oyuncuyla 'Ayrılmam' şarkısına düet yaptı. 53 yaşındaki şarkıcı, geniş repertuvarıyla da tam not aldı.



DENİZ COŞTU

Deniz Akkaya, Yüksel'in şarkılarına böyle eşlik etti. has tarzıyla büyük çıkış yakalayan Ekin Uzunlar, iddiasını 'Göze Geldik' adlı yeni single'ı ile koruyor. Genç şarkıcı, yeni parçasıyla beğeni kazandı.











Halil ÇİLİNGİR