Pratik kolye

34 / 25 37 / 23 28 / 15 32 / 13 30 / 18 30 / 19 29 / 15 31 / 25 27 / 10 26 / 18 36 / 21 32 / 19 27 / 16 37 / 17 25 / 13 28 / 17 33 / 18 28 / 14 25 / 11 31 / 18 31 / 20 32 / 23 29 / 15 28 / 15 34 / 23 36 / 20 29 / 16 33 / 21 35 / 19 31 / 17 29 / 12 26 / 15 32 / 21 27 / 23 27 / 16 31 / 18 31 / 24 37 / 19 31 / 16 33 / 27 31 / 23 33 / 24 33 / 23 28 / 15 30 / 18 30 / 11 26 / 12 30 / 17 30 / 17 31 / 20 30 / 17 32 / 22 29 / 20 30 / 19 27 / 14 34 / 21 34 / 23 32 / 25 34 / 20 32 / 17 28 / 16 30 / 17 26 / 22 31 / 23 28 / 24 30 / 19 26 / 22 36 / 23 28 / 22 27 / 14 37 / 24 32 / 24 31 / 22 29 / 18 27 / 23 34 / 18 28 / 16 29 / 13 28 / 22 26 / 13 26 / 20 Önceki
gün çıktığı Ege
tatilinden bu selfie
pozunu paylaşan Müjde Uzman'ın
güzelliğinden çok
kolyesi konuşuldu.
Güzel oyuncunun, şişe açacağı şeklindeki kolyesi "Müjde, tarz olurken pratik de bir çözüm bulmuş"
dedirtti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.