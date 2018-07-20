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kolye

Pratik kolye
Önceki gün çıktığı Ege tatilinden bu selfie pozunu paylaşan Müjde Uzman'ın güzelliğinden çok kolyesi konuşuldu. Güzel oyuncunun, şişe açacağı şeklindeki kolyesi "Müjde, tarz olurken pratik de bir çözüm bulmuş" dedirtti.

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