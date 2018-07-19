Önceki gün yeni sevgilisiyle Türkbükü'nde objektife yansıyan şarkıcı Tan Taşçı, şaşırttı. Sevgilisiyle şezlongda güneşlenen 36 yaşındaki popçu, bir süre sonra bacaklarını havaya dikti. Çevredeki meraklı bakışlara aldırış etmeden yoga yapan şarkıcıya aşkı da eşlik etti. İkiliyi görenler "Sportif çift" demekten kendini alamadı.
Yoga beach
- 19 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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