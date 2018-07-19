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Yoga beach

Yoga beach
Önceki gün yeni sevgilisiyle Türkbükü'nde objektife yansıyan şarkıcı , şaşırttı. Sevgilisiyle şezlongda güneşlenen 36 yaşındaki popçu, bir süre sonra bacaklarını havaya dikti. Çevredeki meraklı bakışlara aldırış etmeden yoga yapan şarkıcıya aşkı da eşlik etti. görenler " çift" demekten kendini alamadı.

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  • 19 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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