Baba tatil!

Hollywood'un efsane ismi Sylvester Stallone, geçen gün ailesiyle tatil için soluğu Fransa'da aldı. Rambo ve Rocky gibi birçok kült filmin 72 yaşındaki yıldızı, 49 yaşındaki eşi Jennifer Flavin ve üç kızıyla gittiği St. Tropez'de ilgi odağı oldu. Stallone ve ailesinin Fransa'nın lüks tatil bölgesindeki seyahatinde onlara bir de polis memuru eşlik etti. Stallone kadar kızları da ilgi odağındaydı.
Ünlü yıldızın 21 yaşındaki kızı Sophia, 20 yaşındaki kızı Sistine ve 16 yaşındaki kızı Scarlet, güzellikleriyle büyüledi. Bu arada dünyanın gelmiş geçmiş en çok kazanan aktörlerinin başında gelen Sylvester Stallone, ailesiyle Fransa'nın koylarını gezmek için haftalığı 295 bin euro olan 'Hurricane Run' isimli 54 metrelik ultra lüks bir yat kiraladı.
Ünlü yıldızın 21 yaşındaki kızı Sophia, 20 yaşındaki kızı Sistine ve 16 yaşındaki kızı Scarlet, güzellikleriyle büyüledi. Bu arada dünyanın gelmiş geçmiş en çok kazanan aktörlerinin başında gelen Sylvester Stallone, ailesiyle Fransa'nın koylarını gezmek için haftalığı 295 bin euro olan 'Hurricane Run' isimli 54 metrelik ultra lüks bir yat kiraladı.
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