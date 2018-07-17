Dört nala başarı

Oyunculuktaki başarısını binicilik ve okçuluk sporlarına da taşıyan Cemal Hünal'ın bu çabası karşılıksız kalmadı. Her iki spor dalıyla da profesyonel olarak ilgilenen ünlü oyuncu, önceki gün Balıkesir'de düzenlenen Türkiye Atlı Okçuluk Şampiyonası Çeyrek Final Kabak Parkuru'nu zirvede tamamladı. Bu başarıyı geçtiğimiz yıllarda da elde eden 41 yaşındaki oyuncu, bu sonuçtan duyduğu mutluluğu sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Hünal'a çok sayıda tebrik mesajı geldi.
Aynı zamanda profesyonel binici ve okçu olan oyuncu Cemal Hünal, önceki gün katıldığı müsabakanın çeyrek finalini birinci olarak tamamladı
Aynı zamanda profesyonel binici ve okçu olan oyuncu Cemal Hünal, önceki gün katıldığı müsabakanın çeyrek finalini birinci olarak tamamladı
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