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Skandal 2

Geçtiğimiz yıl patlak veren skandalından sonra şimdi de şarkıcı ’ın bombası patladı! , eski eşi Sinem Gedik’in şarkıcıyla ‘özel ilişki’ yaşadığı iddiasıyla dava açıp oğlunun velayetini talep etti...

Skandal 2
2017 yazında patlak veren Murat Başoğlu'nun eşine öz yeğeniyle ihanet skandalı henüz unutulmamışken şimdi de magazin dünyasından ikinci bir skandal haber geldi! Geçen yıl Sinem Gedik'ten boşanan Mustafa Ceceli, eski eşinin sanatçı ile özel ilişkisi olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Kendisine bir başkası tarafından gönderildiğini öne sürdüğü kamera kayıtlarıyla İstanbul Nöbetçi Aile Mahkemesi'ne başvuran Ceceli, oğlunun velayetini ve nafaka kararının kaldırılmasını talep etti.



UZAKLAŞTIRMA İSTEDİ
başvurusunda Gedik'in kendisi, oğlu ve şimdiki eşi Selin İmer'e yaklaşmaması için uzaklaşma kararı çıkarılmasını istedi. Sinem Gedik ve İntizar arasında öne sürdüğü yakınlaşma sırasında oğlunun da ikilinin yanında bulunup istismara uğradığını iddia eden Mustafa Ceceli'nin başvurusu üzerine eski eşi Gedik, avukatı aracılığıyla şu açıklamayı yaptı:

PEŞ PEŞE AÇIKLAMA
"Müvekkilime karşı intikam saikiyle açılmış bu haksız davaya cevap hakkımızı en etkin şekilde kullanacağımızı bildirir; yargılama neticesinde gerçeklerin ortaya çıkacağına inanıyoruz." İntizar ise kendisini şöyle savundu: "Boşanma sürecinde Sinem'e destek verdim. Çünkü üzgündü ve yaralıydı. Mustafa bu yüzden intikam almaya çalışıyor. Evin içine kamera koymak nedir! Yaptığı büyük suç."



​2016'da çekilen bu karede; Ceceli ve o zamanki eşi Sinem Hanım'la İntizar aynı karede.
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