2017 yazında patlak veren Murat Başoğlu'nun eşine öz yeğeniyle ihanet skandalı henüz unutulmamışken şimdi de magazin dünyasından ikinci bir skandal haber geldi! Geçen yıl Sinem Gedik'ten boşanan Mustafa Ceceli, eski eşinin sanatçı İntizar ile özel ilişkisi olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Kendisine bir başkası tarafından gönderildiğini öne sürdüğü kamera kayıtlarıyla İstanbul Nöbetçi Aile Mahkemesi'ne başvuran Ceceli, oğlunun velayetini ve nafaka kararının kaldırılmasını talep etti.
UZAKLAŞTIRMA İSTEDİ
Mustafa Ceceli başvurusunda Gedik'in kendisi, oğlu ve şimdiki eşi Selin İmer'e yaklaşmaması için uzaklaşma kararı çıkarılmasını istedi. Sinem Gedik ve İntizar arasında öne sürdüğü yakınlaşma sırasında oğlunun da ikilinin yanında bulunup istismara uğradığını iddia eden Mustafa Ceceli'nin başvurusu üzerine eski eşi Gedik, avukatı aracılığıyla şu açıklamayı yaptı:
PEŞ PEŞE AÇIKLAMA
"Müvekkilime karşı intikam saikiyle açılmış bu haksız davaya cevap hakkımızı en etkin şekilde kullanacağımızı bildirir; yargılama neticesinde gerçeklerin ortaya çıkacağına inanıyoruz." İntizar ise kendisini şöyle savundu: "Boşanma sürecinde Sinem'e destek verdim. Çünkü üzgündü ve yaralıydı. Mustafa bu yüzden intikam almaya çalışıyor. Evin içine kamera koymak nedir! Yaptığı büyük suç."
2016'da çekilen bu karede; Ceceli ve o zamanki eşi Sinem Hanım'la İntizar aynı karede.
UZAKLAŞTIRMA İSTEDİ
Mustafa Ceceli başvurusunda Gedik'in kendisi, oğlu ve şimdiki eşi Selin İmer'e yaklaşmaması için uzaklaşma kararı çıkarılmasını istedi. Sinem Gedik ve İntizar arasında öne sürdüğü yakınlaşma sırasında oğlunun da ikilinin yanında bulunup istismara uğradığını iddia eden Mustafa Ceceli'nin başvurusu üzerine eski eşi Gedik, avukatı aracılığıyla şu açıklamayı yaptı:
PEŞ PEŞE AÇIKLAMA
"Müvekkilime karşı intikam saikiyle açılmış bu haksız davaya cevap hakkımızı en etkin şekilde kullanacağımızı bildirir; yargılama neticesinde gerçeklerin ortaya çıkacağına inanıyoruz." İntizar ise kendisini şöyle savundu: "Boşanma sürecinde Sinem'e destek verdim. Çünkü üzgündü ve yaralıydı. Mustafa bu yüzden intikam almaya çalışıyor. Evin içine kamera koymak nedir! Yaptığı büyük suç."
2016'da çekilen bu karede; Ceceli ve o zamanki eşi Sinem Hanım'la İntizar aynı karede.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.