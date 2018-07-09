Portofıno’da döner

Sansasyonel özel hayatı ve verdiği pozlarla tanınan ABD'li mgazin yıldızı Kourtney Kardashian'ın son durağı İtalya oldu. Lüks yatıyla koyları dolaşan ve önceki gün Portofino'ya demirleyen Kourtney Kardashian, kızıyla çekilmiş pozunu Instagram'da paylaştı.
Kızıyla çıktığı tatilde Kardashian'a kendisinden 14 yaş küçük sevgilisi Younes Bendjima da eşlik etti. İkili, karınları acıkınca soluğu bir dönercide aldı. Türk mutfağının önde gelen lezzetiyle karınlarını doyuran ikili bu anları Instagram'da paylaştı.
Kim ve Kloe Kardashian'ın ablası olan Kourtney sık sık değiştirdiği sevgilileriyle magazin basının manşetlerinden düşmüyor.
Ünlü çiftin Aşk adası olarak bilinen Portofino'da döner yemesi dünya magazin basının da ilgisini çekti.
Kızıyla çıktığı tatilde Kardashian'a kendisinden 14 yaş küçük sevgilisi Younes Bendjima da eşlik etti. İkili, karınları acıkınca soluğu bir dönercide aldı. Türk mutfağının önde gelen lezzetiyle karınlarını doyuran ikili bu anları Instagram'da paylaştı.
Kim ve Kloe Kardashian'ın ablası olan Kourtney sık sık değiştirdiği sevgilileriyle magazin basının manşetlerinden düşmüyor.
Ünlü çiftin Aşk adası olarak bilinen Portofino'da döner yemesi dünya magazin basının da ilgisini çekti.
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