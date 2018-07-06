Ünlü sunucu Nefise Karatay, işlerinden bulduğu ilk fırsatta soluğu ailesiyle mavi turda aldı. Eşi Yusuf Day ve minik kızı Maya ile lüks teknelerine atlayıp küçük bir kaçamak yapan Karatay, bol bol enerji depoladı.
İş arası mavi tur
Etiketler: nefise karatay , Yusuf Day , Mavi Tur
- 06 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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