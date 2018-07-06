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İş arası

İş arası mavi tur
Ünlü sunucu Nefise Karatay, işlerinden bulduğu ilk fırsatta soluğu ailesiyle da aldı. Eşi Yusuf Day ve minik kızı Maya ile lüks teknelerine atlayıp küçük bir kaçamak yapan Karatay, bol bol enerji depoladı.
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