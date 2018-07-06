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Ambrossio büyüledi

Ambrossio büyüledi
Victoria secret top modelliğinden emekli olduktan sonra farklı alanlarda adından söz ettiren Brezilyalı top model , Vogue dergisinin 'nın başkenti Paris'te düzenlenen partisine katıldı. 37 yaşındaki güzel, partide giydiği mor renkli mini elbisesiyle tüm bakışları üzerinde topladı. Ambrosio, "'da milli takımı destekledim. Çok mutluyum takımımız başarılı. Paris'teki etkinlikten sonra tekrar Rusya'ya döneceğim ve şampiyonluk kupasıyla poz vereceğim" dedi.

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