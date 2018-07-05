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Tümer keyifte

Tümer keyifte
Aşklarına geçtiğimiz aylarda üçüncü şansı veren Gamze Topuz ile Tümer Metin, sezonu Çeşme'de açtı. Eski futbolcu, önceki gün Spiaggia Grande adlı mekanda oyuncu aşkının göğsüne yatıp böyle keyif sürdü.


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  • 05 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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