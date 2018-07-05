Atv'nin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' programının sunucusu Murat Yıldırım, önceki akşam eşi İmane Elbani ile Nişantaşı City's'deydi. Kamuflaj desenli eşofmanlarıyla dikkat çeken Elbani, çocuk sorusu karşısında ise 'Kısmet' cevabı verdi.
Kamuflaj style
Etiketler: Murat Yıldırım , Nişantaşı City , Kamuflaj
- 05 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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