Kamuflaj style

Atv'nin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' programının sunucusu Murat Yıldırım, önceki akşam eşi İmane Elbani ile Nişantaşı City's'deydi. Kamuflaj desenli eşofmanlarıyla dikkat çeken Elbani, çocuk sorusu karşısında ise 'Kısmet' cevabı verdi.