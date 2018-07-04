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'de devam

Çeşmede devam
Ünlü sunucu Özlem Yıldız'ın geçtiğimiz günlerde çıktığı tatili tam gaz sürüyor. Yıldız, önceki gün Ayayorgi Koyu'ndaydı. Gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkaran güzel sunucu, bronz teniyle de adeta 'a rakip çıktı
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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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