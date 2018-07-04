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sunucu Özlem Yıldız'ın
geçtiğimiz
günlerde çıktığı Çeşme
tatili tam
gaz sürüyor. Yıldız,
önceki
gün Ayayorgi Koyu'ndaydı.
Gün boyu
denizin ve
güneşin tadını
çıkaran güzel
sunucu, bronz
teniyle de adeta Eda Taşpınar
'a
rakip çıktı
- 04 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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