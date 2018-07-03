Magazin dünyasının ünlüleri gibi sosyete de Bodrum'a akın etti. Milyonluk teknesiyle Bodrum'da sezonu açanlardan biri de Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç oldu. Caroline Hanım, önceki gün Gündoğan'da demirli Caressa K isimli lüks teknesinde objektife yansıdı. Koç, daha sonra sürat teknesine atlayıp çok özel bir noktayı ziyaret etti.
HÜZÜNLÜ GEZİNTİ
Mustafa Koç, ölmeden önce Didim'de yaralı yavru bir fokun tedavi ve bakımını üstlenmişti. Merhum işadamıyla Badem adını verdiği fokun heykeli ise geçtiğimiz yıllarda Bodrum Karaada'da sualtına yerleştirilmişti. Caroline Hanım, bu noktaya dalış yaparak merhum eşinin anısına sualtına yerleştirilen heykeli ziyaret etti. Koç'un bu sırada duygusal anlar yaşadığı öğrenildi.
TATİL ARKADAŞI KÖPEĞİ
Cemiyet dünyasının ünlüleri, lüks tekneleriyle Ege koylarını şenlendirdi. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı da sevgilisi Ferhat Ferhangil ve kızı Melisa Tapan ile Bodrum'a demir attı.
Önceki gün lüks teknesinde görüntülenen Tapan'ın keyfi yerindeydi. Genç kız güvertede köpeğiyle dans etti. Daha sonra zodyak botla kıyıdaki bir mekana geçen sosyetik güzel, köpeğini de yanına aldı.
DOĞAN SAVAŞ
HÜZÜNLÜ GEZİNTİ
Mustafa Koç, ölmeden önce Didim'de yaralı yavru bir fokun tedavi ve bakımını üstlenmişti. Merhum işadamıyla Badem adını verdiği fokun heykeli ise geçtiğimiz yıllarda Bodrum Karaada'da sualtına yerleştirilmişti. Caroline Hanım, bu noktaya dalış yaparak merhum eşinin anısına sualtına yerleştirilen heykeli ziyaret etti. Koç'un bu sırada duygusal anlar yaşadığı öğrenildi.
TATİL ARKADAŞI KÖPEĞİ
Cemiyet dünyasının ünlüleri, lüks tekneleriyle Ege koylarını şenlendirdi. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı da sevgilisi Ferhat Ferhangil ve kızı Melisa Tapan ile Bodrum'a demir attı.
Önceki gün lüks teknesinde görüntülenen Tapan'ın keyfi yerindeydi. Genç kız güvertede köpeğiyle dans etti. Daha sonra zodyak botla kıyıdaki bir mekana geçen sosyetik güzel, köpeğini de yanına aldı.
DOĞAN SAVAŞ
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