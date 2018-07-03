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makyajsız çıkmıyor

Jennifer Lopez makyajsız çıkmıyor
Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ve Amerikan futbol yıldızı eşi Alex Rodriguez, önceki gün New York'ta öğle yemeğine giderken görüntülendi. Lopez,'in kameraların karşısına çıkmadan önce aracın içinde makyaj yapması gözden kaçmadı. Şıklıklarıyla dikkat çeken ikili, açıklama yapmadan mekana girdi.

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