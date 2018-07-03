Jennifer Lopez makyajsız çıkmıyor

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Lopez,'in kameraların
karşısına çıkmadan
önce aracın içinde
makyaj yapması gözden
kaçmadı. Şıklıklarıyla
dikkat çeken ikili,
açıklama yapmadan
mekana girdi.
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