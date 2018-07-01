Bir sen bir ben bir de bebek

Oyuncu çift Beyza Şekerci ile eşi Engin Hepileri, sezonu önceki gün Çeşme'de açtı. İkiliden 5 buçuk aylık hamile Şekerci, eşiyle plajda çekilen bu kareyi instagram'da paylaştı.



Bebeklerini kucaklarına almak için sabırsızlanan ünlü çiftin bu karesi binlerce beğeni aldı. Şekerci'nin hamilelik dolayısıyla büyüyen karnı da dikkatlerden kaçmadı.