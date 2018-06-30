Yazın Habercisi

Her mevsim bronz teniyle havasını atan Eda Taşpınar, yazın simgesi oldu. İnternetteki KizlarSoruyor adlı platform, kullanıcılarına "Sizin için yazı simgesi nedir?" diye sordu. Ankette en çok oyu Taşpınar'ın bronz vücudu aldı.





İkoncan, yüzde 40 oyla birinci oldu. Taşpınar'ı yüzde 27 oyla Demet Akalın'ın giderli şarkıları takip etti. Taşpınar, öylesine bronz ten tutkunu ki geçtiğimiz yıllarda kendi adını taşıyan güneş yağlarını piyasaya sürmüştü