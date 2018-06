Çapkın Philip

Herkesin "şöhret meraklısı" olarak tanıdığı Lady Colin Campbell'ın kaleme aldığı kitapta Kraliçe ve eşiyle ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Kitabın yazarı Campbell, Kraliçe'nin kocası Prens Philip'in geçmişte kendisiyle bile flört ettiğini ileri sürdü. The Queen's Marriage (Kraliçenin Evliliği) adlı 320 sayfalık kitabında Lady Campbell, Kraliçe ve Prens'in kızı Prenses Margaret'i kaynak göstererek "Prens Philip Kraliçe'ye sadakatsizdi. Bu da kraliyet ailesi için her zaman bir üzüntü kaynağı oldu" iddiasında bulundu. Kraliçe 2. Elizabeth'in cinsel iştahından da kitabında söz eden Lady Colin Campbell, yazdıkları yüzünden eleştiri yağmuruna da tutuldu. Bir dönem kraliyet ailesi için kahya olarak çalışan Paul Burrell ise "Herkes böyle iddialarda bulunabilir. Eğer oradaysanız olup bitenlerin tanığı olabilirsiniz. Oysa Lady Campbell, kraliyet ailesine yakın olan kişilerden biri değildi. Lady Campbell, aslında tanıdık olmadığı insanlar hakkında yazıyor" diye konuştu.

Geçtiğimiz ay 92 yaşına giren Kraliçe 2. Elizabeth ile 97 yaşındaki Philip Mountbatten 1947 yılından bu yana evli.





92 yaşındaki Kraliçe II. Elizabeth, Prens Philip'in bazı davranışlarından rahatsız olduğu iddia edildi.